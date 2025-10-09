SEGURANÇA
Polícia Civil prende suspeito por tráfico de entorpecentes em Confresa
A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas, após ação policial realizada em continuidade a investigações que apuram a comercialização de entorpecentes na cidade de Confresa. O investigado passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (8.10), após a prisão, realizada um dia antes.
O imóvel onde o suspeito foi detido vinha sendo monitorado há vários dias pela equipe de investigação da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Confresa, em razão de denúncias anônimas que apontavam o local como ponto de venda e guarda de drogas.
Durante o período de vigilância, os policiais constataram intensa movimentação de usuários que entravam e saíam rapidamente, conduta típica do comércio varejista de entorpecentes. Diante das evidências, foi constatado que o imóvel não possuía estrutura compatível com residência, sendo utilizado, apenas, como local de armazenamento e fracionamento de drogas.
Durante a abordagem, foram encontradas 26 porções médias de substância análoga à cocaína, 16 porções de maconha, uma balança de precisão digital, três pacotes de sacos plásticos tipo ziplock, utilizados para embalo de entorpecentes, e um simulacro de arma de fogo.
O suspeito, que já havia sido preso recentemente pelo mesmo crime, foi novamente autuado em flagrante. Após o encaminhamento do caso à Justiça, a prisão foi convertida em preventiva, e o homem permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.
As substâncias apreendidas foram encaminhadas à Perícia Técnica e Identificação Oficial (Politec) para perícia, e as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Rotam apreende três adolescentes com mais de 100 porções de drogas
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) apreenderam três adolescentes faccionados por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quarta-feira (8.10), no município de Tapurah. Com os menores, foram apreendidas mais de 100 porções de cocaína, pasta base de cocaína e maconha.
Durante patrulhamento tático, no centro da cidade, os policiais encontraram dois adolescentes que apresentaram bastante nervosismo com a presença das viaturas da Rotam. Os militares fizeram abordagem aos menores e encontraram algumas porções de cocaína e a quantia de R$ 100 em dinheiro.
Os policiais também identificaram que os suspeitos seriam membros de uma facção criminosa e que já possuíam passagens pelo crime de tráfico de drogas.
Para a PM, um dos menores afirmou que tinha mais entorpecentes guardados em sua casa e levou a equipe da Rotam até o local. Dentro do quarto do adolescente, foram encontradas mais porções de cocaína e porções de maconha.
Os dois detidos também revelaram a localização de um terceiro suspeito, que também faz parte da mesma facção criminosa, que teria mais drogas que seriam vendidas pela quadrilha.
A equipe da Rotam se deslocou ao endereço e abordou o menor, que indicou a presença das drogas próximo ao muro da casa. No local, foram encontradas também porções de pasta base de cocaína.
Os três adolescentes receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende avô acusado de estuprar neta de 11 anos em Várzea Grande
A Polícia Civil prendeu, nessa quarta-feira (8.10), um homem, de 56 anos, acusado de abusar e explorar sexualmente de sua neta, de 11 anos. A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso (DEDMCI) de Várzea Grande, após representação da delegada Jéssica Cristina de Assis.
As investigações começaram após a criança relatar para a mãe que estava sendo abusada pelo avô há algum tempo. “Ela também mencionou que ele lhe dava muitos presentes e dinheiro, modus operandi comum entre pedófilos”, contou a delega.
A vítima foi submetida a exame pericial e o laudo constatou a ruptura himenal completa, antiga e cicatrizada. Diante das provas e relato, a delegada representou pela prisão do avô, que foi deferida pela Justiça.
Na manhã dessa quarta-feira (8), o investigado se apresentou voluntariamente na Especializada, onde teve o mandado de prisão cumprido. Ele passou por interrogatório e negou os abusos.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Auditor do TCE-MT lança livro sobre controle não judicial e direito à saúde
Reunião interministerial debate ações conjuntas de proteção e promoção da saúde dos trabalhadores
TJMT celebra boas práticas ambientais com premiação do ReciclaJUD em Várzea Grande
Ministério da Saúde institui Grupos de Apoio Técnico Estratégico para reforçar resposta do SUS às arboviroses
Com apoio da Sedec, projeto nacional reúne membros do setor florestal em Lucas do Rio Verde
Segurança
Polícia Civil prende suspeito por tráfico de entorpecentes em Confresa
A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas, após ação policial realizada em continuidade a investigações...
Rotam apreende três adolescentes com mais de 100 porções de drogas
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) apreenderam três adolescentes faccionados por tráfico ilícito de drogas, na...
Polícia Civil prende avô acusado de estuprar neta de 11 anos em Várzea Grande
A Polícia Civil prendeu, nessa quarta-feira (8.10), um homem, de 56 anos, acusado de abusar e explorar sexualmente de sua...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Várzea Grande7 dias atrás
SEM INTERNET
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
A ementa da Lei Maria da Penha tinha 98 palavras. Nenhuma era “Maria da Penha”
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Com dados e propostas, setor reforça papel estratégico da pecuária nas soluções climáticas e alimentares
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
A Constituição e a liberdade
-
Brasil2 dias atrás
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
-
AGRONEGÓCIO2 dias atrás
“Tínhamos uma produção boa. Com o melhoramento genético, fomos além. Isso mudou tudo”, afirma produtor de Alta Floresta
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura e Câmara de Sinop discutem com Águas de Sinop melhorias na execução das obras de esgoto
-
Cuiabá3 dias atrás
Unidades de saúde reforçam ações contra o câncer do colo do útero