Polícia Civil prende suspeito por tráfico de entorpecentes em Confresa

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas, após ação policial realizada em continuidade a investigações que apuram a comercialização de entorpecentes na cidade de Confresa. O investigado passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (8.10), após a prisão, realizada um dia antes.

O imóvel onde o suspeito foi detido vinha sendo monitorado há vários dias pela equipe de investigação da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Confresa, em razão de denúncias anônimas que apontavam o local como ponto de venda e guarda de drogas.

Durante o período de vigilância, os policiais constataram intensa movimentação de usuários que entravam e saíam rapidamente, conduta típica do comércio varejista de entorpecentes. Diante das evidências, foi constatado que o imóvel não possuía estrutura compatível com residência, sendo utilizado, apenas, como local de armazenamento e fracionamento de drogas.

Durante a abordagem, foram encontradas 26 porções médias de substância análoga à cocaína, 16 porções de maconha, uma balança de precisão digital, três pacotes de sacos plásticos tipo ziplock, utilizados para embalo de entorpecentes, e um simulacro de arma de fogo.

O suspeito, que já havia sido preso recentemente pelo mesmo crime, foi novamente autuado em flagrante. Após o encaminhamento do caso à Justiça, a prisão foi convertida em preventiva, e o homem permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

As substâncias apreendidas foram encaminhadas à Perícia Técnica e Identificação Oficial (Politec) para perícia, e as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.

