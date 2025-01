Polícia Civil prende suspeitos e fecha fábrica clandestina de manuseio de ouro em Pontes e Lacerda

Dois homens que atuavam com o comércio ilegal de ouro foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (17.1), em uma ação conjunta das equipes da Delegacia de Pontes e Lacerda e Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cuiabá. A ação resultou na apreensão de 5,6 quilos de ouro, um veículo de luxo, munições calibre 9mm, além de dinheiro em moeda nacional e dólares.

Os investigados, de 33 e 43 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de adquirir, transportar, industrializar e comercializar matéria-prima da União sem autorização legal e posse ilegal de munições. A ação resultou em um prejuízo estimado de R$ 3,3 milhões aos presos.

As diligências iniciaram após os policiais da Delegacia de Pontes e Lacerda receberem informações passadas pela equipe da Denarc de Cuiabá de que um veículo Cherry Tiggo 8 estaria na cidade transportando grande quantidade de dinheiro e/ou entorpecentes.

Com base nas informações passadas, os policiais iniciaram as buscas pelo veículo, que foi localizado estacionado em frente a uma casa, no bairro Santa Cruz, no município de Pontes e Lacerda.

Os policiais realizaram o monitoramento do local, flagrando o momento em que os dois suspeitos saíram da residência e entraram no veículo, sendo realizada a abordagem logo em seguida.

Questionados, os suspeitos inicialmente negaram que estavam na residência, o que levantou ainda mais suspeitas de algo ilícito no local. Os policiais, então, retornaram à casa, onde foi encontrada grande quantidade de ouro de diversos tamanhos e uma estrutura semelhante a uma fábrica de fundição e soldagem de barras. Também foram encontradas na residência 17 munições calibre 9 mm, que estavam na gaveta de um escritório, além de celulares e notebook.

Questionado sobre os materiais e sobre as munições, o responsável pela residência disse que trabalhava com a compra e venda de ouro e que também era (CAC), porém não apresentou nenhuma documentação que comprovasse os fatos. Na casa do suspeito em Cuiabá a equipe da Denarc apreendeu R$ 4,4 mil (em moeda brasileira) e 4,4 mil dólares.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Pontes e Lacerda, onde, após serem interrogados pelo delegado Guilherme Campomar, foram autuados em flagrante por comércio de ilegal de matéria-prima da União e posse ilegal de munição de uso restrito, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para identificar a origem do material apreendido, assim como outros possíveis envolvidos no crime.

