Polícia Civil prende suspeitos por tortura e morte de rival em Nova Mutum; ossada foi localizada em abril

Dois homens envolvidos em crimes de receptação e furto qualificado ocorrido em um canteiro de obras localizado na região do Centro Político Administrativo foram presos pela Polícia Civil, na terça-feira (15.7), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá. O crime gerou um prejuízo estimo de R$ 45 mil à construtura responsável pela obra.

Um dos suspeitos, de 20 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de furto e o outro, de 22 anos, responderá por receptação qualificada.

As investigações iniciaram no domingo (13), com a comunicação da ocorrência por parte da empresa responsável pela construção. Após diligências em campo, coleta de imagens de monitoramento e análises dos sistemas corporativos, a equipe da Derf Cuiabá conseguiu identificar e localizar o autor do furto que confessou envolvimento no crime.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde durante interrogatório apontou outros envolvidos e revelou o destino dos materiais subtraídos, que estariam sendo comercializados em um ponto de receptação localizado no bairro Nova Esperança. O local é gerenciado pelo segundo suspeito, também identificado nas investigações como reincidente na receptação de materiais de origem criminosa.

No local, os policiais recuperaram parte dos objetos subtraídos. O suspeito encontrado em posse dos materiais responderá por receptação qualificada. As investigações continuam para identificar e responsabilizar os demais envolvidos no crime.

