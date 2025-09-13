Polícia Civil prende tio-avô investigado por abusar sexualmente de criança de sete anos

A Delegacia de Porto Alegre do Norte prendeu nessa sexta-feira (12.9), em Canabrava do Norte, um homem de 59 anos, investigado por abusar sexualmente da sobrinha-neta, de apenas sete anos.

O caso chegou à polícia após uma palestra do Conselho Tutelar na escola da menina, no dia 2 de setembro. No final do evento, a criança se aproximou das conselheiras e relatou que os toques nas partes íntimas mencionados na palestra já haviam acontecido com ela.

A menina foi ouvida e relatou que morava com a avó e sofria os abusos por parte do irmão da avó, que morava na casa da frente e aproveitava os momentos em que a irmã saia e o deixava sozinho com a sobrinha-neta.

A criança relatou, ainda, que a avó já havia flagrado o irmão abusando de sua neta uma vez, o advertiu, mas não o denunciou.

Diante disso, a delegada Marcella Morisco representou pela prisão preventiva do tio-avô e da avó da menina. A Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte decretou a prisão do suspeito e medidas cautelares diversas da prisão da avó, como a proibição de sair da cidade por mais de 15 dias sem autorização e comparecer em juízo a cada dois meses.

O mandado de prisão do tio-avô foi cumprido no fim da manhã dessa sexta-feira (12.9), em Canabrava do Norte. Ele foi conduzido para o exame de corpo de delito e levado para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT