Polícia Civil prende traficante com cerca de 200 porções de entorpecentes

Em comemoração aos 14º aniversário de criação do Regimento de Policiamento Montado da Polícia Militar de Mato Grosso (RPMon), a Cavalaria deflagrou, na manhã desta sexta-feira (25.4), uma operação com foco no reforço do policiamento ostensivo e preventivo na região central e comercial de Cuiabá.

Conforme o comandante da unidade, tenente-coronel Walmir Barros Rocha, a ação é um desdobramento da Operação Força Total da Polícia Militar que conta com pontos de bloqueio estratégicos, abordagens, checagens veiculares e pessoais, e ações voltadas à redução de crimes como roubos, furtos e tráfico de drogas, especialmente em locais com maior fluxo de pessoas e maior incidência criminal, como a região do Porto e o Centro da Capital.

De acordo com o tenente-coronel Rocha, a Cavalaria atua constantemente no policiamento montado de áreas urbanas com alta circulação, garantindo uma presença tática eficiente. “A Operação Centauro simboliza nossa força operacional aliada à tradição militar, demonstrando que o cavalo policial continua sendo um diferencial no enfrentamento ao crime”, afirmou o comandante.

O tenente-coronel Rocha ainda destacou que um dos diferenciais do policiamento ostensivo montado é a maior flexibilidade no trânsito. Outro ponto é o fato de que, por estar mais alto, o policial tem um campo de visão maior do que quem está a pé ou dentro de uma viatura.

“Além da visibilidade elevada e da agilidade que o conjunto cavaleiro-cavalo oferece no trânsito urbano, o policiamento montado possibilita uma abordagem mais próxima e humanizada, o que fortalece a sensação de segurança da população e amplia a eficácia do patrulhamento”, reforçou o comandante da unidade.

O RPMon, atualmente composto por 60 policiais militares, também desenvolve projetos sociais como a Equoterapia, que já beneficiou mais de 500 famílias, além de atuar com rondas escolares e visitas solidárias a instituições como o Hospital de Câncer de Mato Grosso.

“A integração polícia e sociedade é muito importante para segurança pública. Esses projetos representam formas inovadoras e eficazes de promover a reabilitação física, emocional e social de pessoas com necessidades especiais. A interação terapêutica com os cavalos proporciona benefícios tangíveis, como melhora da postura, equilíbrio, autoconfiança e interação social, além de oferecer conforto emocional e apoio sensorial em ambientes hospitalares”, pontuou.

