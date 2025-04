Polícia Civil prende traficante com porções de maconha e valores em dinheiro em Matupá

Equipes do 1º Esquadrão Independente de Policiamento Montado (EIPMON) apreenderam, na noite deste sábado (12.4), uma adolescente de 13 anos e prenderam um homem de 24 anos por tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde. Na ação, os militares recolheram 37 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína.

Durante a deflagração da Operação Tolerância Zero, os policiais militares realizavam patrulhamento tático pelo bairro Urbano Bieger e flagraram os suspeitos em uma motocicleta. O condutor do veículo, ao perceber a aproximação das equipes, fugiu em alta velocidade.

Durante a fuga, o piloto perdeu a direção do veículo após bater contra o meio-fio na Rua Turiassu. Os suspeitos foram detidos em flagrante com diversas porções de entorpecentes.

À PM, a menor de idade revelou que auxilia na venda de entorpecentes na região e que, na residência em que moram, havia mais drogas. Os militares foram até o local e recolheram outras porções espalhadas pela casa.

A dupla foi encaminhada à delegacia, juntamente com o material apreendido, para o registro do boletim de ocorrência e as demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT