Polícia Civil prende traficante de drogas sintéticas em Pedra Preta

A Polícia Militar prendeu sete homens em flagrante por furto e formação de quadrilha, nesta terça-feira (20.5), em Juína. Os suspeitos estavam se passando por funcionários de uma empresa de telefonia e furtando fios de cobre e fibra óptica. Na ação, militares localizaram e recuperaram 5,8 toneladas de fios furtados pelo grupo.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática do 8º Comando Regional recebeu informações do setor de inteligência sobre um grupo de pessoas que estavam cortando fios de cobre e de fibra óptica em diversos pontos da cidade. A denúncia destacava que parte dos suspeitos estava realizando o corte de fios naquele momento.

Os militares iniciaram diligências e flagraram um adolescente guardando alguns fios dentro de um HB20 de cor prata, que estava ocupado por um homem. Questionados pela PM sobre a ação, os suspeitos afirmaram que haviam sido contratados por um homem, de uma empresa de telefonia, para fazerem a retirada dos fios do local.

Os policiais fizeram contato com representantes da empresa citada pela dupla e receberam as informações de que os suspeitos não eram funcionários do estabelecimento. Diante da situação, a dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida até a sede do 20º Batalhão de PM.

No local, a dupla relatou que estava na companhia de outros suspeitos, em um hotel, onde todos fariam parte de uma mesma quadrilha responsável pelo corte e furto de fios de cobre e de fibra óptica no município.

Os militares foram até o hotel e encontraram os outros cinco suspeitos. Em contato com a PM, os homens confirmaram que estavam realizando o furto dos fios. Eles disseram que vieram de Cuiabá para cometer o crime e que os materiais estavam escondidos em uma quitinete da cidade.

A equipe da Força Tática se deslocou até a residência informada e encontrou todo o material em diversos cômodos da casa. Todos os fios estavam cortados e prontos para transporte, totalizando 5,8 toneladas de materiais furtados.

Também no local, os policiais encontraram uniformes falsificados da empresa, capacetes e materiais de proteção individual e alicates de corte.

Toda a quadrilha foi conduzida para a delegacia de Juína, com todo o material recuperado, para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

