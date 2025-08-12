Polícia Civil prende traficante e fecha ponto de armazenamento de drogas em Lucas do Rio Verde

Uma residência que funcionava como ponto de armazenamento de drogas foi descoberta pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8), em investigações realizadas pelos policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde. No local, foram apreendidas várias porções de entorpecentes, entre pasta base, maconha e cocaína

O ponto era coordenado por um suspeito, de 24 anos, com passagens criminais anteriores e que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

A ação teve início após os policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde receberem denúncia sobre uma residência no bairro Rio Verde que funcionaria como ponto de tráfico de drogas. Segundo as informações, um suspeito já conhecido da Polícia e que já havia sido preso recentemente no mês de junho, seria o responsável pelo ponto de venda de drogas.

Com base na denúncia, os policiais realizaram o trabalho de investigação, confirmando que o suspeito após ser liberado da prisão continuava envolvido com o tráfico de entorpecentes. Diante dos elementos apurados a equipe fez a abordagem na residência do investigado.

Em buscas no local, foram encontrados 25 porções de pasta base, cinco tabletes de maconha, além de uma forma com grande quantidade de cocaína, um saco tipo zip lock com a mesma substância, balança de precisão e vários materiais para embalo da droga.

Diante dos fatos, todo material ilícito foi apreendido e o suspeito conduzido à Delegacia de Lucas do Rio Verde, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT