Polícia Civil prende traficante que ameaçava madrasta idosa em Cuiabá

Cinco homens suspeitos por integrarem uma facção criminosa e cometerem estelionato em Várzea Grande foram presos, na noite desta terça-feira (18.2), por policiais militares do 4º Batalhão. Com eles, as equipes apreenderam R$ 4 mil em espécie, máquinas de cartão, diversos cartões de crédito e débito, aparelhos celulares e caderno contendo anotações de supostas vítimas.

Durante patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero na região metropolitana, os policiais militares receberam denúncia de que dois homens, em uma motocicleta preta, teriam entregado um envelope para o condutor de um veículo Fiat Uno, nas imediações de um posto de combustível próximo à Avenida Alzira Santana.

Após a denúncia, as equipes intensificaram o policiamento na região e flagraram os suspeitos na calçada de um shopping center no município. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos em seguida.

Questionados sobre a denúncia, eles confessaram que teriam entregado R$ 9 mil em espécie proveniente de estelionato por meio da Internet e que o dinheiro era rateado entre membros de uma facção criminosa. O valor foi sacado em uma casa lotérica na região.

Em seguida, os suspeitos relataram um novo endereço que seria como ponto de encontro de faccionados envolvidos no esquema ilegal. Ao se deslocarem à casa, os policiais militares flagraram o veículo apontado na denúncia e abordaram outros integrantes da quadrilha.

Os suspeitos alegaram que eram responsáveis pelos saques e de fazerem a distribuição para outros integrantes da facção. Com a quadrilha, os policiais apreenderam R$ 4 mil em espécie, máquinas de cartão, diversos cartões de crédito e débito, aparelhos celulares e caderno contendo anotações de supostas vítimas.

As equipes identificaram que um dos detidos estaria envolvido em homicídios de vítimas vindas do Estado do Maranhão. Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT