Polícia Civil prende três investigados e apreende armas e munições em operação que apura disputa de terras em MT

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam, na noite desta sexta-feira (4.7), um homem e uma mulher, suspeitos de duplo homicídio, em Várzea Grande. A dupla é integrante de uma facção criminosa e possui diversas passagens criminais. Os suspeitos foram identificados e localizados com auxílio das câmeras de segurança do Vigia Mais MT.

O crime ocorreu no último dia 27 de junho, no bairro Pirineu. Elton Cândido de Souza Júnior e Bruno André de Oliveira Rodrigues foram executados por suspeita de integrar uma facção rival. Após a ação criminosa, as forças de segurança intensificaram o patrulhamento tático e iniciaram trabalhos de investigação em busca dos autores dos homicídios.

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) receberam novas informações de que o condutor do veículo modelo Etios, branco, utilizado no crime, estava escondido em uma casa localizada no bairro Colinas Verdejantes. Durante a abordagem, as equipes apreenderam duas armas de fogo, sendo um revólver e uma pistola.

Aos policiais militares, ele confessou a participação no crime e relatou que um dos outros envolvidos era do Estado do Rio de Janeiro, que veio ao município para executar faccionados rivais. O suspeito ressaltou que recebeu uma quantia de R$ 2 mil para levar os autores do duplo homicídio e que o carro utilizado era proveniente de roubo. Eles atearam fogo no veículo após os assassinatos.

O homem revelou o endereço de um dos envolvidos, no bairro Cohab João Baracat. No local, as equipes foram recebidas pela esposa do suspeito. A mulher contou que o marido foi preso há poucos dias por tráfico de drogas. A suspeita confessou que, no dia do crime, ajudou a esconder os envolvidos. Os envolvidos e os armamentos apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT