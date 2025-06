Polícia Civil prende três pessoas por embriaguez ao volante em Ribeirão Cascalheira

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam na manhã desta segunda-feira (16.6), um homem suspeito por violência doméstica, agressão e ameaça, contra uma mulher, de 37 anos e uma criança de apenas um ano, no bairro Parque das Araras, em Sinop (480 km de Cuiabá). O menino caiu sobre um ventilador, após receber um chute do denunciado.

Os policiais militares foram acionados para se deslocarem até uma residência localizada na Avenida Perimetral Norte, na noite deste domingo (15). No local, foram informados pela vítima que estava no quarto acompanhada do neto, quando foi surpreendida pelo suspeito, de forma violenta.

Em certo momento, o suspeito teria empurrado a criança, para fora do cõmodo, de forma bastante agressiva, segurando-a pelo braço. Ao tentar repreender o homem, a vítima ressaltou que foi agredida com um soco no peito, e ameaçada de morte.

Diante das agressões, a criança tentou fugir para pedir ajuda, mas o suspeito chutou a criança, que caiu sobre um ventilador que estava sem a grade de proteção, causando lesões no braço direito.

Após as agressões, o homem correu da residência. Os policiais militares intensificaram o policiamento e receberam informações na manhã desta segunda, de que o homem estaria escondido em uma oficina, local em que trabalha.

As equipes foram até o estabelecimento comercial e identificaram o proprietário. Questionado sobre a denúncia, ele indicou que o suspeito estava em uma espetaria, sendo abordado e detido em seguida. O homem foi entregue à delegacia.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT