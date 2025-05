Polícia Civil procura por homem que estuprava e furtava mulheres que conhecia pela internet

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá com apoio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), está a procura de um homem que assediava mulheres pela internet para posteriormente praticar crimes de furto e estupro contra as vítimas. Até o momento, quatro mulheres já registraram denúncias contra o suspeito, porém é possível que outras vítimas apareçam.

Segundo as investigações, conduzidas em inquéritos policiais instaurados na Delegacia da Mulher de Cuiabá, o suspeito abordava as vítimas por meio da rede social Facebook, ocasião em que iniciava uma conversa com as mulheres que evoluía para encontros nas residências delas ou em motéis da cidade.

Mesmo as vítimas tendo intenção em relacionar com o suspeito, ele procurava manter relações sexuais com elas de forma não consensual, dando para as vítimas sonífero, conhecido como Boa Noite Cinderela. Quando as vítimas estavam inconscientes, o suspeito as estuprava e furtava os seus objetos pessoais.

Além dos crimes de estupro, furto e roubo, o investigado também já foi preso anteriormente por homicídio de uma vítima do sexo masculino, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Com base nos elementos apurados, a delegada da DEDM Cuiabá, Vanessa Aguiar, representou pelo mandado de prisão preventiva do investigado, que foi deferido pela Justiça.

A delegada titular da DEDM Cuiabá, Judá Marcondes, acredita que com a divulgação da divulgação da foto suspeito, novas vítimas devem comparecer à delegacia. “Trata-se de um maníaco, que vinha abordando mulheres por meio de redes sociais da internet. Orientamos que todas as mulheres que tenham sido vítimas procurem a delegacia para denunciar o crime para devida responsabilização do suspeito”, disse a delegada.

Fonte: Policia Civil MT – MT