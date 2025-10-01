Polícia Civil promove formação técnica para servidores estaduais que atuam em missões ambientais

Finalizou nesta quarta-feira (1º.10), a capacitação ministrada pela Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), para servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema).

Ao todo 35 profissionais, entre fiscais da Sema e policiais civis da Dema, participaram das instruções que tiveram inicio na segunda-feira (29.9), em Cuiabá, visando a atuação nas missões de fiscalizações ambientais.



Durante os três dias de curso (29, 30 de setembro e 1º de outubro), os alunos receberam treinamentos teóricos e práticos com incursões e exercícios em área rural de mata, preparados e ministrados pelos instrutores da Core.

Conforme o coordenador de Operações e Recursos Especiais, Frederico Murta, a iniciativa surgiu da Sema através do projeto de capacitações e formações continuadas realizado com apoio do Programa REM MT.



“Diante da parceria na prestação de apoio de escolta em ambiente hostil dos fiscais da Sema, foi solicitado à Core a formatação de um treinamento que contemplasse o nivelamento operacional dos procedimentos de atuação nas missões de fiscalizações ambientais”, destacou o delegado Frederico Murta.

Certificada pela Sema, a capacitação teve instruções de planejamento operacional, noções básicas de atuação de organizações criminosa, sobrevivência em área de mata e de navegação e orientação, procedimentos operacionais básicos para os fiscais quando estiverem sendo escoltados por equipes da Segurança Pública.



Além da cooperação institucional, a curso objetivou a atuação de forma mais integrada, trabalhar procedimentos padronizados, aumentar o nível de segurança das equipes trazendo mais eficiência nas operações de fiscalização.

Fonte: Policia Civil MT – MT