Polícia Civil realiza atividade de prevenção ao bullying e cyberbullying com estudantes da Capital

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), realiza, nesta segunda-feira (11.04), a entrega de 51 medalhas do Mérito Policial de Fronteira a autoridades civis e militares do Estado, em comemoração aos 20 anos do Gefron. A cerimônia ocorrerá às 11 horas, no Salão Nobre Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) foi criado no Estado de Mato Grosso no dia de 13 de março de 2002, por meio do Decreto Estadual nº 3994, que prevê a instalação e implementação de sua estrutura no prazo máximo de dois anos. No decreto, está previsto ainda o trabalho integrado da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar.

O grupo tem a missão de apoiar os órgãos federais responsáveis pela segurança na fronteira do Brasil com a Bolívia dentro do Estado de Mato Grosso, desencadeando, na região, operações sistemáticas de prevenção e repressão ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho de bens e valores, roubo e furto de veículos e invasões de propriedades.

Serviço

Pauta: Entrega de 51 medalhas do Mérito Policial de Fronteira em comemoração aos 20 anos do Gefron

Data: segunda-feira (11.04), às 11 horas

Local: Salão Nobre Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá