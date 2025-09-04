SEGURANÇA
Polícia Civil realiza cumpre 18 mandados de prisão e busca apreensão em Cuiabá e Várzea Grande
A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (4.9), a “Operação Última Ratio”, para o cumprimento de 18 ordens judiciais em Cuiabá e Várzea Grande.
Desse total, 14 mandados foram de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão domiciliar, relacionados a inquéritos policiais que apuram os crimes de roubo com emprego de violência e uso de armas de fogo ocorridos na capital.
Das 14 prisões, um deles encontrava-se foragido do presídio, um havia morrido e um terceiro não foi localizado. Os 11 demais foram cumpridos. Além das prisões, a operação culminou na apreensão de aparelhos celulares, eletrônicos, joias, relógios e um veículo Corolla.
A operação foi conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, com emprego de 33 policiais e 17 viaturas.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar prende homem por agredir e ameaçar a ex-esposa de morte
Policiais militares prenderam um homem, de 37 anos, por ameaça e lesão corporal motivada por violência doméstica, na noite desta quarta-feira (3.9), em Cuiabá. O suspeito agrediu a ex-esposa com enforcamento, causando asfixia, além de ofensas com xingamentos e ameaças de morte.
A equipe policial foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Vitória. De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço e localizaram a vítima de 32 anos.
Para a PM, a mulher informou que o suspeito foi até a residência para buscar objetos pessoais, pois estavam separados. Ao entrar na casa, ele começou a agredi-la fisicamente com enforcamento, causando asfixia, além de proferir ofensas com xingamentos.
A vítima relatou, ainda, que, na mesma semana, sofreu outra agressão do ex-marido, que a queimou com um cigarro. Conforme depoimento, ela foi casada com o suspeito por 12 anos. Durante o período, tiveram seis separações e reataram devido a ameaças da família dele. Ela pediu medida protetiva.
De imediato, a equipe realizou buscas pelo suspeito, que retornou ao local e foi abordado. Questionado sobre a violência, o homem permaneceu em silêncio. Em seguida, durante a detenção, o agressor fez ameaças de morte contra a ex-esposa.
Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, para as providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.
*Sob supervisão Wellyngton Souza
Fonte: PM MT – MT
Adolescente foragida por furto é apreendida pela Polícia Civil em Guarantã do Norte
A Polícia Civil apreendeu em Guarantã do Norte, nesta quarta-feira (3.9), uma adolescente de 16 anos, que estava sendo procurada por um furto em Alta Floresta. A apreensão foi realizada pelos policiais da Delegacia de Guarantã do Norte.
A adolescente estava com um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juizo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, em aberto e foi localizada na casa em que estava morando, no bairro Santa Marta, em Guarantã do Norte.
Na residência, foram localizadas 10 trouxinhas de maconha prontas para venda, guardadas em uma sacola, amarrada na janela, que foram apreendidas, assim como o celular da menor.
Ela foi encaminhada para a delegacia e será encaminhada para o sistema socioeducativo.
Fonte: Policia Civil MT – MT
