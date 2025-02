Polícia Civil realiza diligências em nova fase da operação que investiga morte de advogado em Cuiabá

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá (DHPP) realizou, nesta terça-feira (11.2), mais uma fase da Operação Office Crime com o cumprimento de medidas cautelares como parte da investigação sobre o homicídio do advogado Renato Gomes Nery. A diligência foi cumprida em um escritório de advocacia dos investigados, na capital.

Renato Nery morreu aos 72 anos, atingido por disparos de arma de fogo no dia 5 de julho do ano passado, na frente de seu escritório, na capital. O advogado foi socorrido e submetido a uma cirurgia em um hospital privado de Cuiabá, mas foi a óbito horas após o procedimento médico.

Desde a ocorrência do homicídio, a DHPP realizou inúmeras diligências investigativas, com levantamentos técnicos e periciais, a fim de esclarecer a execução do profissional. As investigações da DHPP apontam a disputa de terra como a motivação para o homicídio de Renato Nery.

Primeira fase

Em novembro de 2024, a DHPP cumpriu cinco mandados de buscas em endereços residenciais e comerciais dos investigados nas cidades de Cuiabá e Primavera do Leste.

As medidas cautelares foram expedidas pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá (Nipo), após representação da delegacia especializada.

As buscas são um meio de obtenção de provas para apurar a participação dos investigados pelos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa.

Os delegados à frente do inquérito policial, que está sob sigilo, não se manifestarão à imprensa, a fim de não comprometer o andamento das investigações.

Fonte: Governo MT – MT