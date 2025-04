Polícia Civil realiza operação para reintegração de posse de área rural em Alto Araguaia

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Cocalinho, deflagrou na sexta-feira (11.4), uma operação que desmontou um ponto de armazenamento de armas de fogo e de entorpecentes no município. A ação resultou na apreensão de armas de fogo, munições e de aproximadamente 26 quilos de entorpecentes, localizados na residência alvo da investigação.

As investigações integram as ações de planejamento estratégico da Polícia Civil de Mato Grosso para combate à atuação das facções criminosas, por meio da Operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo do Estado.

As diligências iniciaram após os policiais da Delegacia de Cocalinho receberem denúncia anônima da existência de materiais ilícitos em uma residência abandonada, no bairro Terra Firme.

No local, os policiais localizaram três armas de fogo, sendo uma pistola 9 mm, um revólver calibre .357, e um revólver calibre .38, além de 42 munições calibre 9 mm e seis munições calibre 22. Além do material bélico, foram encontrados no local aproximadamente 25 quilos de maconha, 500 gramas de cocaína e 500 gramas de crack.

Ninguém foi localizado no imóvel, que aparentemente estava abandonado. Todo material encontrado no local foi apreendido para análise, registro e encaminhamento para a Politec para as providências cabíveis.

As investigações apontam que o local servia como ponto de armazenamento para atividades relacionadas ao tráfico de drogas e posse ilegal de armas. Há indícios de que os itens apreendidos pertencem a integrantes de uma organização criminosa atuante na cidade.

A investigação segue em andamento para identificar os responsáveis pelos materiais encontrados.

Fonte: Policia Civil MT – MT