Polícia Civil recebe novos computadores de alto desempenho em Alta Araguaia

A Polícia Civil foi contemplada com a aquisição de novos computadores de alto desempenho destinados à Delegacia de Alto Araguaia, e que colaborarão com a produção de investigações qualificadas.

Os equipamentos representam um marco tecnológico para Polícia Civil do município de Alta Araguaia, visando o enfrentamento à criminalidade, especialmente o combate aos crimes pela internet e organizações criminosas atuantes em ambientes virtuais.

O investimento de aproximadamente R$ 200 mil para a aquisição e montagem dos sistemas computacionais, foi de iniciativa Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg) de Alto Araguaia em parceria com o Ministério Público Estadual.

Tecnologia contra o crime digital

Nos últimos anos, a dinâmica criminal passou por uma transformação significativa. A migração de facções e práticas ilícitas para o ambiente digital exige das forças de segurança novas ferramentas de análise e inteligência.

Crimes como estelionatos virtuais, fraudes financeiras, tráfico de drogas e até homicídios planejados por meio eletrônico deixam rastros em comunicações digitais e bancos de dados, bem como essas informações exigem alto poder de processamento para serem identificadas com eficiência.

Nesse cenário, os computadores convencionais tornaram-se insuficientes para lidar com o grande volume de dados gerados nas investigações.



A implantação dos computadores para uso forense e de inteligência policial surge como resposta a essa demanda, garantindo maior velocidade, precisão e segurança na manipulação das informações.

Núcleo de Inteligência: estrutura regionalizada

A Delegacia de Alto Araguaia conta agora com um Núcleo de Inteligência (NI), setor criado exclusivamente para o processamento e análise de dados complexos.

O núcleo é formado por analistas de inteligência que prestam suporte a investigações em Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Ponte Branca e Araguainha, consolidando-se como um centro regional de referência em investigação digital.

Equipamentos de última geração

Nesta semana, foram entregues os dois primeiros computadores, de um total de cinco unidades previstas. Os demais equipamentos devem ser integrados ao sistema nos próximos meses, completando a estrutura tecnológica do núcleo.

Compromisso com a modernização

Com essa conquista, a Polícia Civil de Alta Araguaia reforça o compromisso com a inovação tecnológica e a eficiência investigativa, elevando o padrão de qualidade das apurações criminais e fortalecendo o combate à criminalidade organizada e aos crimes virtuais em toda a região.

Fonte: Policia Civil MT – MT