Polícia Civil recebe novos computadores de alto desempenho em Alta Araguaia
A Polícia Civil foi contemplada com a aquisição de novos computadores de alto desempenho destinados à Delegacia de Alto Araguaia, e que colaborarão com a produção de investigações qualificadas.
Os equipamentos representam um marco tecnológico para Polícia Civil do município de Alta Araguaia, visando o enfrentamento à criminalidade, especialmente o combate aos crimes pela internet e organizações criminosas atuantes em ambientes virtuais.
O investimento de aproximadamente R$ 200 mil para a aquisição e montagem dos sistemas computacionais, foi de iniciativa Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg) de Alto Araguaia em parceria com o Ministério Público Estadual.
Tecnologia contra o crime digital
Nos últimos anos, a dinâmica criminal passou por uma transformação significativa. A migração de facções e práticas ilícitas para o ambiente digital exige das forças de segurança novas ferramentas de análise e inteligência.
Crimes como estelionatos virtuais, fraudes financeiras, tráfico de drogas e até homicídios planejados por meio eletrônico deixam rastros em comunicações digitais e bancos de dados, bem como essas informações exigem alto poder de processamento para serem identificadas com eficiência.
Nesse cenário, os computadores convencionais tornaram-se insuficientes para lidar com o grande volume de dados gerados nas investigações.
A implantação dos computadores para uso forense e de inteligência policial surge como resposta a essa demanda, garantindo maior velocidade, precisão e segurança na manipulação das informações.
Núcleo de Inteligência: estrutura regionalizada
A Delegacia de Alto Araguaia conta agora com um Núcleo de Inteligência (NI), setor criado exclusivamente para o processamento e análise de dados complexos.
O núcleo é formado por analistas de inteligência que prestam suporte a investigações em Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Ponte Branca e Araguainha, consolidando-se como um centro regional de referência em investigação digital.
Equipamentos de última geração
Nesta semana, foram entregues os dois primeiros computadores, de um total de cinco unidades previstas. Os demais equipamentos devem ser integrados ao sistema nos próximos meses, completando a estrutura tecnológica do núcleo.
Compromisso com a modernização
Com essa conquista, a Polícia Civil de Alta Araguaia reforça o compromisso com a inovação tecnológica e a eficiência investigativa, elevando o padrão de qualidade das apurações criminais e fortalecendo o combate à criminalidade organizada e aos crimes virtuais em toda a região.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Operação de segurança mobiliza 900 policiais militares para show da banda Guns N’ Roses em Cuiabá
Cerca de 900 policiais militares serão mobilizados nesta semana para garantir a segurança do público que irá assistir ao show da banda Guns N’ Roses, na sexta-feira (31.10), na Arena Pantanal, em Cuiabá. A operação de segurança começou nesta segunda-feira (27) e seguirá até o dia 1º de novembro. A expectativa é de que mais de 40 mil pessoas participem do evento, incluindo fãs vindos de outros estados.
O planejamento da operação foi apresentado durante reuniões da Câmara Temática de Grandes Eventos, vinculada ao Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT). O grupo tem como objetivo planejar e executar ações estratégicas de segurança em eventos com grande concentração de público, reunindo diferentes instituições e órgãos parceiros.
Para o show do Guns N’ Roses, foram realizadas três reuniões preparatórias, que contaram com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Ministério Público, Juizado Especial, Procon Municipal e Prefeitura de Cuiabá, por meio das secretarias de Mobilidade, Segurança e Defesa Civil, além dos organizadores do evento. Todos essas instituições também estarão presentes no dia do show.
De acordo com o planejamento, a segurança ostensiva e preventiva contará com efetivos do 10º Batalhão da PM, do 1º, 2º e 11º Comandos Regionais, do Quartel do Comando-Geral, Força Tática, Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rotam, Cavalaria, Companhia Raio, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Batalhão de Trânsito e Patrulha Maria da Penha.
O policiamento será dividido por áreas de atuação, abrangendo o entorno da Arena Pantanal, as vias de acesso, os estacionamentos, as entradas e os setores internos do estádio, garantindo a segurança antes, durante e após o evento, conforme explica o comandante do 10º Batalhão da PM, tenente-coronel Bruno Marcel Souza.
“A operação policial para o show do Guns N’ Roses será uma ação de grande porte, iniciada a partir de hoje, com reforço progressivo do efetivo até o dia do evento. No dia do show, estarão empregados 766 policiais militares, atuando em diversas frentes, em parceria com outras instituições de segurança e apoio. O policiamento abrangerá as vias de acesso à Arena Pantanal, principais avenidas e ruas do entorno, em um raio aproximado de 300 metros, além do pátio e das portarias de entrada do estádio. No interior da Arena, a segurança privada será responsável pelo controle e ordenamento do público. A atuação conjunta de todos esses órgãos tem como objetivo assegurar tranquilidade e ordem pública para os fãs que irão prestigiar o evento, reforçando o compromisso das forças de segurança com a população”, afirma o comandante.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Militar prende homem com seis armas de fogo em Santa Rita do Trivelato
A Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, pelo crime de posse e porte ilegal de arma de fogo, neste domingo (26.10), na zona rural de Santa Rita do Trivelato. Com o suspeito, foram apreendidas seis armas de fogo e munições, entre pistolas, espingardas e revólveres, além de munições para todo o armamento.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM fez atendimento a uma denúncia anônima que informava sobre disparos de arma de fogo, ocorridos em uma área de mata, próximo de um rio.
Os policiais se deslocaram até a região informada e encontraram um grupo de pessoas tomando banho no rio. Ao serem questionados sobre a denúncia, eles negaram envolvimento nos fatos.
Ainda durante a abordagem, os militares flagraram um outro homem que correu para dentro da mata, ao ver a presença da PM. Diante da situação, os policiais fizeram buscas na mata e encontraram o suspeito, com uma arma de cano longo em mãos.
Nas diligências, os policiais encontraram um barracão de lona, onde estavam mais uma espingarda e uma pistola. Em seguida, a PM fez buscas ao veículo do suspeito e localizou mais três armas, sendo uma pistola e dois revólveres, além de munições para todo o armamento.
O suspeito confessou ser o proprietário de todas as armas e não apresentou documentação de porte dos objetos.
Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Nova Mutum, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
