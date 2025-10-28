MATO GROSSO
Polícia Civil recebe novos computadores de alto desempenho em Alta Araguaia
A Polícia Civil foi contemplada com a aquisição de novos computadores de alto desempenho destinados à Delegacia de Alto Araguaia, e que colaborarão com a produção de investigações qualificadas.
Os equipamentos representam um marco tecnológico para Polícia Civil do município de Alta Araguaia, visando o enfrentamento à criminalidade, especialmente o combate aos crimes pela internet e organizações criminosas atuantes em ambientes virtuais.
O investimento de aproximadamente R$ 200 mil para a aquisição e montagem dos sistemas computacionais, foi de iniciativa Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg) de Alto Araguaia em parceria com o Ministério Público Estadual.
Tecnologia contra o crime digital
Nos últimos anos, a dinâmica criminal passou por uma transformação significativa. A migração de facções e práticas ilícitas para o ambiente digital exige das forças de segurança novas ferramentas de análise e inteligência.
Crimes como estelionatos virtuais, fraudes financeiras, tráfico de drogas e até homicídios planejados por meio eletrônico deixam rastros em comunicações digitais e bancos de dados, bem como essas informações exigem alto poder de processamento para serem identificadas com eficiência.
Nesse cenário, os computadores convencionais tornaram-se insuficientes para lidar com o grande volume de dados gerados nas investigações.
A implantação dos computadores para uso forense e de inteligência policial surge como resposta a essa demanda, garantindo maior velocidade, precisão e segurança na manipulação das informações.
Núcleo de Inteligência: estrutura regionalizada
A Delegacia de Alto Araguaia conta agora com um Núcleo de Inteligência (NI), setor criado exclusivamente para o processamento e análise de dados complexos.
O núcleo é formado por analistas de inteligência que prestam suporte a investigações em Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Ponte Branca e Araguainha, consolidando-se como um centro regional de referência em investigação digital.
Equipamentos de última geração
Nesta semana, foram entregues os dois primeiros computadores, de um total de cinco unidades previstas. Os demais equipamentos devem ser integrados ao sistema nos próximos meses, completando a estrutura tecnológica do núcleo.
Compromisso com a modernização
Com essa conquista, a Polícia Civil de Alta Araguaia reforça o compromisso com a inovação tecnológica e a eficiência investigativa, elevando o padrão de qualidade das apurações criminais e fortalecendo o combate à criminalidade organizada e aos crimes virtuais em toda a região.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Documentário sobre gordofobia selecionado em edital da Secel tem mostra exclusiva no Cine Teatro Cuiabá
O filme “Poesia Documentada: Lute como Uma Gorda”, de Ju Queiroz estreando como diretora, terá uma mostra exclusiva nesta terça-feira (28.10), às 19h30, no Cine Teatro Cuiabá. Contemplado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel/MT) no edital de Fomento Audiovisual Diretor Estreante – edição Lei Paulo Gustavo, a produção aborda a temática da “gordofobia”, a partir da história de vida de Malu Jimenez.
No filme, a poesia documentada, como o próprio nome já diz, alia performance, artes plásticas, fotografia e sonoplastia. De maneira poética, a obra audiovisual projeta novos contornos de luz e sombra sobre um tema invisibilizado historicamente. A partir de um viés artístico e afetuoso, o tema, que traz muita dor, é também apresentado como um desejo de transformação social e de valorização e respeito aos corpos e “corpas” gordas.
Para Ju Queiroz, trabalhar o tema em um documentário é super necessário pois a gordofobia ainda segue invisibilizada.
“A gente pensou nesse documentário não só como uma forma de educar e informar, mas que provoque sensações e reflexões. Precisamos olhar e ouvir o que as pessoas gordas têm a dizer. Meu papel é trazer visibilidade e colocar este corpo, tão marginalizado, num lugar de poder, num lugar central”, destaca Ju Queiroz.
Com 21 minutos, o documentário tem co-direção de Rodrigo Zaiden, que também assina o roteiro e direção de performance. A produção executiva do filme, que conta com acessibilidade em libras, é realizada por Caju Paschoalick, que também é o produtor e designer de som, da trilha sonora e masterização.
A direção de produção é de Francieska Dinarte, e a produção de arte, de Tamii Gondo Lage. A equipe de fotografia foi comandada por Ju Queiroz e João Pedro Regis, na direção de fotografia. Já montagem, colorização e finalização, é de Maria Rita Costa.
Para assistira a mostra exclusiva do filme, os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no sympla, pelo seguinte link (aqui).
Sobre a protagonista
Além de protagonista, Malu Jimenez é co-diretora e assessora do filme. Referência brasileira da temática, ela pesquisa a gordofobia há mais de 10 anos, e defendeu sua tese de doutorado com o mesmo título “Lute como Uma Gorda”, no Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 2020. O trabalho, que depois virou livro best seller da área, já está em sua segunda edição.
A parceria entre Ju e Malu iniciou com ensaios fotográficos de Malu no cerrado do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, tornando-se uma referência visual para a tese e o livro. A proximidade entre ambas rendeu 12 ensaios, alguns premiados em festivais tanto no Brasil, quanto fora dele.
Com formação em teatro de rua, Malu realizou uma performance para o filme, rodada no Centro de Cuiabá, que teve continuidade no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães.
Para ela, a performance na rua trouxe um debate do incômodo, da falta da acessibilidade para o espaço e debates públicos importantes, que mostram muitas marcas nos corpos de não caber.
“São marcas e dores que a gente, de alguma forma, neste documentário está ressignificando, mas fazendo pensar também quais são os lugares que todo mundo não cabe, porque sempre vai ter um lugar que você não cabe. Quais são esses lugares que você não cabe? Já parou para pensar?”, pergunta Malu.
Serviço:
Mostra exclusiva do filme “Poesia Documentada: Lute Como Uma Gorda”
Quando: terça (28.10), às 19h30
Local: Cine Teatro Cuiabá
Ingressos gratuitos: aqui
Evento acessível em libras
Exibição no YouTube
Canal do Youtube: @Documentário-LuteComoUmaGorda
Horário: De terça (28.10), às 19h30, até quarta (29.10), às 19h30
(Com informações da Assessoria)
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
SES orienta municípios sobre cuidados com a saúde da população negra
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) publicou uma nota técnica que recomenda aos gestores e às equipes técnicas municipais de Mato Grosso a inclusão de ações, metas e indicadores voltados à saúde da população negra e quilombola nos Planos Municipais de Saúde 2026-2029 e nos Planos Plurianuais (PPAs).
A publicação pode ser comemorada nesta segunda-feira (27.10), o Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra.
O documento, elaborado em conjunto com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde de Mato Grosso, pode ser acessado no site da Secretaria de Estado de Saúde.
Conforme o documento, o planejamento dos municípios deve ser alinhado às diretrizes da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), política pública do Ministério da Saúde para o combate de desigualdades e do racismo no Sistema Único de Saúde (SUS).
“A nota técnica visa provocar uma reflexão sobre os indicadores de saúde em Mato Grosso, com um olhar especial no recorte racial, para subsidiar a construção de Planos Municipais de Saúde e Planos Plurianuais que contemplem ações estratégicas para a promoção da saúde da população negra”, afirmou o secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde da SES, Juliano Melo.
De acordo com a coordenadora de Promoção e Humanização da Saúde, Rosiene Pires, os dados epidemiológicos de Mato Grosso evidenciam desigualdades significativas, o que reforça a necessidade de ações concretas, pois a população negra é a mais atingida em diversos indicadores de saúde.
“As disparidades são um reflexo do racismo estrutural, das desigualdades socioeconômicas e das barreiras no acesso aos serviços de saúde, que se manifestam em piores condições de moradia, nutrição inadequada e condições sanitárias”, informa a coordenadora.
A Secretaria recomenda que as prefeituras incorporem indicadores desagregados por raça e cor nos PPAs, metas específicas para redução de disparidades na mortalidade infantil e materna e na incidência de doenças.
“Sugerimos que todos os sistemas municipais incluam o campo raça/cor até o ano de 2027. Para essa ação ser efetiva, também é necessário qualificar as equipes no preenchimento do quesito raça/cor, estimular a autodeclaração quilombola e analisar dados desagregados sobre acesso, internações e óbitos”, acrescentou Rosiene.
Há ainda metas recomendadas para melhorar o monitoramento da Política Nacional e fortalecer ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças que afetam desproporcionalmente a população negra e quilombola, como hipertensão, diabetes, hanseníase, anemia falciforme, tuberculose, sífilis e HIV/AIDS.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil recebe novos computadores de alto desempenho em Alta Araguaia
Polícia Civil recebe novos computadores de alto desempenho em Alta Araguaia
Carbono vira receita extra para o produtor rural brasileiro
Brasil segue entre líderes mundiais com safra projetada em 3,73 milhões de ton.
Desafios de custos e crédito freiam investimentos na soja
Segurança
Polícia Civil recebe novos computadores de alto desempenho em Alta Araguaia
A Polícia Civil foi contemplada com a aquisição de novos computadores de alto desempenho destinados à Delegacia de Alto Araguaia,...
Operação de segurança mobiliza 900 policiais militares para show da banda Guns N’ Roses em Cuiabá
Cerca de 900 policiais militares serão mobilizados nesta semana para garantir a segurança do público que irá assistir ao show...
Polícia Militar prende homem com seis armas de fogo em Santa Rita do Trivelato
A Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, pelo crime de posse e porte ilegal de arma de fogo,...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove homenagem aos servidores do Paço Municipal
-
CIDADES4 dias atrás
Café da manhã celebra o dia do Servidor Público no Previ Sinop
-
Várzea Grande5 dias atrás
Semáforo em manutenção
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Comarca de Barra do Bugres entrega 38 títulos de propriedade pelo Programa Solo Seguro Amazônia
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura lança consulta pública para construção do plano de coleta dos resíduos domésticos e sólidos
-
MATO GROSSO3 dias atrás
Polícias Civil e Militar prendem autor de feminicídio e homicídio de casal em Marcelândia
-
CIDADES4 dias atrás
Banda Rudimentar de Sinop busca a terceira vitória consecutiva da Copa Centro-Oeste de Bandas e Fanfarras
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Prazo para georreferenciamento de imóveis rurais é ampliado até 2029