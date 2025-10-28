Polícia Civil recebe novos computadores de alto desempenho em Alta Araguaia

O filme “Poesia Documentada: Lute como Uma Gorda”, de Ju Queiroz estreando como diretora, terá uma mostra exclusiva nesta terça-feira (28.10), às 19h30, no Cine Teatro Cuiabá. Contemplado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel/MT) no edital de Fomento Audiovisual Diretor Estreante – edição Lei Paulo Gustavo, a produção aborda a temática da “gordofobia”, a partir da história de vida de Malu Jimenez.

No filme, a poesia documentada, como o próprio nome já diz, alia performance, artes plásticas, fotografia e sonoplastia. De maneira poética, a obra audiovisual projeta novos contornos de luz e sombra sobre um tema invisibilizado historicamente. A partir de um viés artístico e afetuoso, o tema, que traz muita dor, é também apresentado como um desejo de transformação social e de valorização e respeito aos corpos e “corpas” gordas.

Para Ju Queiroz, trabalhar o tema em um documentário é super necessário pois a gordofobia ainda segue invisibilizada.

“A gente pensou nesse documentário não só como uma forma de educar e informar, mas que provoque sensações e reflexões. Precisamos olhar e ouvir o que as pessoas gordas têm a dizer. Meu papel é trazer visibilidade e colocar este corpo, tão marginalizado, num lugar de poder, num lugar central”, destaca Ju Queiroz.

Com 21 minutos, o documentário tem co-direção de Rodrigo Zaiden, que também assina o roteiro e direção de performance. A produção executiva do filme, que conta com acessibilidade em libras, é realizada por Caju Paschoalick, que também é o produtor e designer de som, da trilha sonora e masterização.

A direção de produção é de Francieska Dinarte, e a produção de arte, de Tamii Gondo Lage. A equipe de fotografia foi comandada por Ju Queiroz e João Pedro Regis, na direção de fotografia. Já montagem, colorização e finalização, é de Maria Rita Costa.

Para assistira a mostra exclusiva do filme, os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no sympla, pelo seguinte link (aqui).

Sobre a protagonista

Além de protagonista, Malu Jimenez é co-diretora e assessora do filme. Referência brasileira da temática, ela pesquisa a gordofobia há mais de 10 anos, e defendeu sua tese de doutorado com o mesmo título “Lute como Uma Gorda”, no Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 2020. O trabalho, que depois virou livro best seller da área, já está em sua segunda edição.

A parceria entre Ju e Malu iniciou com ensaios fotográficos de Malu no cerrado do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, tornando-se uma referência visual para a tese e o livro. A proximidade entre ambas rendeu 12 ensaios, alguns premiados em festivais tanto no Brasil, quanto fora dele.

Com formação em teatro de rua, Malu realizou uma performance para o filme, rodada no Centro de Cuiabá, que teve continuidade no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães.

Para ela, a performance na rua trouxe um debate do incômodo, da falta da acessibilidade para o espaço e debates públicos importantes, que mostram muitas marcas nos corpos de não caber.

“São marcas e dores que a gente, de alguma forma, neste documentário está ressignificando, mas fazendo pensar também quais são os lugares que todo mundo não cabe, porque sempre vai ter um lugar que você não cabe. Quais são esses lugares que você não cabe? Já parou para pensar?”, pergunta Malu.

Serviço:

Mostra exclusiva do filme “Poesia Documentada: Lute Como Uma Gorda”

Quando: terça (28.10), às 19h30

Local: Cine Teatro Cuiabá

Ingressos gratuitos: aqui

Evento acessível em libras

Exibição no YouTube

Canal do Youtube: @Documentário-LuteComoUmaGorda

Horário: De terça (28.10), às 19h30, até quarta (29.10), às 19h30

