Polícia Civil recebe visita de representantes do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na tarde desta quinta-feira (26.6), a Operação “Impetus Osmar Cabral”, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão na residência de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas e associação para o tráfico na região do bairro Osmar Cabral, em Cuiabá.

Ao todo, foram cumpridas cinco ordens judiciais, com base em investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc). Cinco pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Durante o cumprimento dos mandados, foram encontrados entorpecentes em posse dos investigados.

Durante as investigações, verificou-se que diversas residências vinham sendo utilizadas como pontos estratégicos para o armazenamento e a distribuição de entorpecentes, bem como a movimentação típica de traficância, associada à presença de pichações com referências à uma facção criminosa.

Na ação, foram ainda apreendidos sustâncias análogas a drogas, embaladas em trouxinhas e dinheiro em notas de pequeno valor, característicos de comércio de entorpecentes. Todo material apreendido será submetido à análise em continuidade às investigações.

Operações integradas

A Operação Impetus Osmar Cabral está dentro da operação Inter Partes e integra o planejamento da Polícia Civil no programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, para o combate à atuação de facções criminosas no Estado.

A ação também é parte integrante da Operação Narke 4, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Diopi/Senasp/MJSP), em alusão à semana que se celebra o Dia Internacional de Combate às Drogas”, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 26 de junho, para conscientizar a sociedade sobre os impactos das drogas, em parceria com as Denarc dos demais estados brasileiros.

A Polícia Civil reforça a política de repressão ao crime organizado e orienta a população sobre a importância de realizar denúncias, que podem ser feitas via Disque 181 e 197.

