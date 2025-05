Polícia Civil recupera dois semirreboques e pneus de vítimas de estelionato em Nova Xavantina

Equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam um homem e uma mulher, de 23 e 22 anos, por tráfico ilícito de drogas, no final da noite desta quarta-feira (21.5), em Lucas do Rio Verde.

Na ação, a PM fechou um ponto de venda de drogas de uma facção, além de apreender tabletes e porções de maconha.

Os policiais da Rotam estavam em patrulhamento tático pela cidade e receberam informações sobre um local onde estaria ocorrendo a venda de entorpecentes. Os militares se deslocaram ao endereço da denúncia e encontraram um homem, na frente da casa, que tentou fugir e foi detido rapidamente.

Na abordagem, os policiais sentiram forte odor característico de droga vindo do interior da residência. Ao entrarem no imóvel, eles encontraram a suspeita e uma grande quantidade de drogas em cima de uma cama, sendo dois tabletes e porções de maconha.

Também na casa, os militares encontraram e apreenderam três balanças de precisão, a quantia de R$ 300,00 em dinheiro e materiais utilizados para o tráfico de drogas.

Os suspeitos não se pronunciaram sobre a procedência dos entorpecentes, resistiram à prisão e precisaram ser algemados pela PM.

O casal foi conduzido para a Delegacia de Lucas do Rio Verde para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT