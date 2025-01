Polícia Civil recupera eletrônicos furtados de escola estadual e identifica autores

Policiais militares do 28º Batalhão prenderam um homem, de 46 anos, suspeito por violência doméstica e difamação, no final da tarde desta segunda-feira (27.1), em Jaciara. O criminoso foi preso em flagrante após tentar agredir sua esposa e filha com uma foice.

Por volta de 17h, os policiais se deslocaram até uma residência, no bairro Santa Luzia, para atenderem uma denúncia de possível agressão. No local, a equipe foi recebida pelas vítimas, de 40 e 19 anos, que afirmaram que o suspeito chegou embriagado em casa e iniciado uma discussão.

As vítimas também disseram que o suspeito teria xingado elas com palavras de baixo calão e pego uma foice, tentando atingi-las, com intenção de agredi-las.

No momento da chegada da PM, o homem tentou fugir pulando o muro da casa, mas foi detido rapidamente pelos policiais. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido até a Delegacia da cidade para registro da ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT