Polícia Civil recupera R$ 175 mil de vítima de golpe com falso perfil em Mato Grosso

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, recuperou, na segunda-feira (1º.9), R$ 175 mil, de um empresário de Primavera do Leste (250 km de Cuiabá), após ele ser vítima de um golpe do falso perfil.

O empresário havia feito um orçamento e um projeto de marcenaria, com a intenção de contratar uma empresa para realizar o serviço. Porém, depois disso, um golpista entrou em contato com a vítima se passando por representante da empresa de móveis planejados.

O suspeito falou que daria andamento no serviço, deu detalhes do projeto e convenceu o empresário de que ele estava falando com um funcionário da empresa de marcenaria. Com isso, a vítima foi convencida a pagar pelo serviço, que seria iniciado.

Após constatar o crime, o empresário entrou em contato com a Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, que acionou o setor antifraude da instituição bancária.

A ação rápida resultou na recuperação de todo o valor transferido pela vítima, que foi bloqueado antes de ser dissipado pelos criminosos.

O caso segue em investigação para identificar todos os envolvidos e apurar se há conexões com outros golpes semelhantes aplicados em Mato Grosso.

Prevenção

A Polícia Civil alerta que fraudes dessa natureza têm se tornado frequentes e recomenda que, antes de qualquer pagamento, os empresários confirmem diretamente com os responsáveis habituais as informações de contas bancárias, evitando agir apenas com base em mensagens ou contatos inesperados.

“E toda vez que houver algum problema com transferência de valor mediante PIX, a primeira providência que a vítima tem que fazer é acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), ou através do aplicativo do banco, ou ligando para a agência bancária. Porque quando você aciona, o banco bloqueia o dinheiro e fica mais fácil recuperar, não dá tempo do criminoso fazer a transferência”, explicou a delegada Eliane Moraes, titular da Delegacia de Estelionato de Cuiabá.

