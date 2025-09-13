SEGURANÇA
Polícia Civil recupera R$ 9,2 mil transferidos incorretamente via pix
A Polícia Civil, em uma ação conjunta entre as Delegacias de Peixoto de Azevedo e de Juína, conseguiu, em poucas horas, a devolução do valor de R$ 9,2 mil, que havia sido enviado para uma conta incorreta mediante transação de pix nessa sexta-feira (12.9).
Ao perceber o equívoco, o homem, de 50 anos, que havia realizado a transferência incorreta, e a pessoa que deveria ter recebido procuraram a Delegacia de Peixoto de Azevedo e informaram o ocorrido.
Através dos sistemas policiais, foram identificados a conta e o endereço da pessoa que recebeu os valores indevidamente, um jovem de 20 anos.
Em seguida, a equipe da Delegacia de Peixoto de Azevedo entrou em contato com a Delegacia de Juína, cidade onde reside o jovem que havia recebido o depósito.
Os investigadores da unidade de Juína rapidamente foram até o endereço, informaram sobre as responsabilidades legais e orientaram o jovem quanto à devolução.
Logo após ser comunicado, o jovem realizou a transferência dos valores de volta à conta de origem, encerrando o impasse. A rápida ação tanto da pessoa que havia feito a transferência equivocada, quanto dos policiais das duas delegacias, garantiu a devolução integral dos R$ 9,2 mil.
“Apropriação de coisa achada é crime, devendo o valor ou bem encontrado ser restituído ao dono ou entregue à autoridade competente. Em casos de transferências incorretas via Pix, a Polícia Civil está à disposição para atendimento e orientação da população”, informou o delegado Henrique Madureira Espindola de Barros, que atendeu a ocorrência.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil entrega drogas para treinamento de cães do Bope
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), entregou, nessa sexta-feira (12.9), 1 kg de drogas, entre maconha e cocaína, ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para o treinamentos de cães da unidade.
A entrega foi realizada após pedido do comandante do Bope, Hugo Roberto dos Reis Silva, e autorização judicial.
O material será utilizado no plano de instrução continuada da Companhia de Operações com Cães (COC) do Bope, que tem como objetivo a manutenção da proficiência dos binômios (condutor e cães) e a atualização das técnicas de faro.
As drogas também serão usadas no 5º Curso de Cães Detectores de Drogas (CCDD), promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), entre os dias 15 a 30 de Setembro, para 30 profissionais de diferentes órgãos, inclusive a Polícia Civil.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende autor de latrocínio de idoso em Lucas do Rio Verde
Fonte: Policia Civil MT – MT
