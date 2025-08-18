Polícia Civil resgata filhote de onça-pintada em propriedade rural de Barra do Garças

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Barra do Garças (520 km de Cuiabá), resgatou, na manhã desta segunda-feira (18.8), um filhote de onça-pintada, em Barra do Garças.

No último final de semana, os policiais civis receberam a informação de que um filhote de onça-pintada havia aparecido no quintal de uma propriedade rural localizada nas proximidades do KM 23 da BR-158.

O animal encontrava-se bastante debilitado e mal conseguia se locomover. Diante disso, a equipe da DEDM comunicou imediatamente o fato à delegada titular da unidade, Luciana Canaverde, que providenciou os trâmites necessários para o resgate.

Uma clínica veterinária da cidade foi acionada e disponibilizou suporte técnico, incluindo a gaiola para transporte seguro do felino.

Após o resgate, o filhote foi encaminhado à clínica veterinária, onde passou por avaliação médica e recebeu os cuidados iniciais. Os órgãos ambientais competentes também foram comunicados para as medidas legais e destinação adequada do animal.

“A Polícia Civil enaltece que, ao encontrar animais silvestres, especialmente espécies ameaçadas como a onça-pintada, a população deve evitar qualquer aproximação ou tentativa de manejo, acionando imediatamente os órgãos responsáveis”, disse a delegada Luciana Canaverde.

Fonte: Policia Civil MT – MT