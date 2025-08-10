SEGURANÇA
Polícia Civil une pai e filha no cotidiano do trabalho investigativo
Neste domingo (11.8), o Dia dos Pais é celebrado em todo país. Na Polícia Civil, a data tem um significado ainda mais especial para a dupla de investigadores Israel Barbosa da Silva, de 55 anos, e Nayanna de Paula Santana.
Pai e filha, respectivamente, Israel e Nayanne trabalham lado a lado, atualmente, na Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc). Contudo, os dois já atuaram juntos também na Delegacia Especializada do Adolescente (DEA).
Ingressado na instituição em 2008, Israel conta que sempre motivou a filha a conquistar seus objetivos. A filha, Nayanna, vai além, reforça que o pai sempre foi uma fonte de inspiração na vida dela.
“Ele sempre foi inspiração de amor e cuidado. E, ao mesmo tempo, de luta e determinação. Sempre batalhou muito para chegar aonde chegou. Foi garçom, antes de cursar Educação Física, na Universidade Federal de Mato Grosso, onde se formou. Atuou na área como professor em escolas e academia, até que foi chamado na polícia, em 2008”, diz a filha com bastante emoção.
Segundo Nayanne, o pai sempre foi um grande amigo e apoiador. Segundo ela, foi o pai a principal fonte de incentivo para estudar. “Foi ele quem me incentivou a estudar e me preparar fisicamente para passar no concurso da Polícia Civil. E a aprovação veio em 2011, três anos após a do meu pai”, recorda a filha com muita gratidão.
Desde então, pai e filha seguem a trajetória investigativa na Polícia Civil, cumprindo a missão de elucidar crimes, contribuindo para com a segurança pública de Mato Grosso.
“Para mim, tê-lo como parceiro de profissão só me enche de orgulho e alegria, porque já somos parceiros de vida, grandes amigos”, enfatiza Nayanne. Para o pai, ter a companhia da filha no cotidiano profissional os aproxima ainda mais. “É uma parceira não só do trabalho, mas de vida”, completa Israel.
Legado policial
Além da dupla de investigadores, a Polícia Civil tem outras histórias de exemplo e inspiração. A da escrivã recém-nomeada, Kawany Rotneder Silva, de 28 anos, é filha do também escrivão Pedro Ferreira da Silva Filho, de 54 anos. E também da delegada Luciane Barros Pereira Lima, de 50 anos, é filha do delegado aposentado, Luiz Pereira, de 76 anos.
“Ser pai é ensinar e proteger. E para esses policiais, ver os filhos seguirem seus passos é ver a continuidade desse legado, um caminho é de honra. São pais e filhos que representam uma história de amor, carinho, exemplo e inspiração dentro da Polícia Civil. Parabéns a todos os pais, especialmente os policiais civis pela data tão simbólica”, parabeniza a delegada-geral, Daniela Maidel.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende membro de facção acusado de envolvimento em homicídio de casal em Cocalinho
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Cocalinho (760 km de Cuiabá), prendeu, nesse sábado (9.8), um homem, de 20 anos, acusado de envolvimento no desaparecimento e assassinato do casal Deived de Oliveira Ferreira, 21 anos, e Glênia Borges da Silva Souza, 41 anos, em janeiro deste ano, em Cocalinho.
Deived e Glênia desapareceram no dia 12 de janeiro de 2025. O casal teria saído de Brasília em razão de dívida de drogas com uma facção criminosa, além de estar envolvido em diversos furtos. No dia 8 de janeiro, eles embarcaram em um ônibus em Goiânia (GO) com destino a Cocalinho. Após familiares se recusarem a recebê-los, eles acabaram se hospedando em um local conhecido como ponto de venda e uso de drogas.
As investigações apontaram que o casal foi sequestrado, mantido em cárcere privado, torturado e executado por integrantes de uma facção criminosa devido a dívidas de drogas e, supostamente, por ligação com uma facção rival. Os corpos das vítimas não foram localizados até o momento.
O homem preso nesse sábado (9) teria participação fundamental na execução dos crimes, visto que é o proprietário da residência onde o casal foi mantido em cárcere privado, torturado e morto.
“Ao ceder o local para a prática dos delitos, ele contribuiu decisivamente para a consumação dos crimes”, enfatizou o delegado de Cocalinho, Carlos Alberto Silva.
Prisão
Após intenso trabalho de investigação, na noite da sexta-feira (8), a Polícia Civil recebeu informações de que o foragido estava escondido na residência de sua mãe, no Loteamento do Delcides, em Cocalinho.
Diante disso, na tarde desse sabádo (9), por volta das 16 horas, a equipe da Delegacia de Cocalinho cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa contra ele.
“A prisão do foragido representa um marco significativo na investigação, considerando seu conhecimento detalhado sobre a dinâmica dos crimes cometidos, a possível localização dos corpos das vítimas e informações sobre os demais envolvidos no crime”, afirmou o delegado Carlos Alberto.
Durante a prisão, foi apreendido um aparelho celular, que será submetido a perícia técnica para extração de dados que possam auxiliar nas investigações.
As investigações continuam sob sigilo para não comprometer as ações em curso, visando a localização dos demais foragidos e o esclarecimento completo dos fatos.
A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos e/ou das vítimas do delito seja comunicada através do telefone 197, garantindo-se o anonimato do comunicante.
“Esta captura demonstra o comprometimento da Polícia Civil de Mato Grosso no combate às facções criminosas que tentam se estabelecer em nossa região. Seguiremos trabalhando incansavelmente para localizar os demais envolvidos e elucidar completamente estes crimes bárbaros, trazendo justiça às famílias das vítimas”, disse o delegado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio contra ex-companheira
Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 44 anos, por tentativa de feminicídio, na noite deste sábado (9.8), em Rondonópolis. O suspeito foi preso em flagrante pela PM após atacar e ferir sua ex-companheira, de 49 anos, com um canivete.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 5º BPM foi acionada via 190 por uma equipe de unidade de saúde que informou sobre a entrada de uma mulher, que estava com um corte profundo em seu rosto.
Os policiais foram ao local e acompanharam o atendimento médico da vítima. Em seguida, a mulher denunciou que os ferimentos foram causados pelo seu ex-companheiro, após uma discussão entre eles.
Segundo a vítima, o suspeito invadiu sua residência e iniciou uma discussão. O homem fez um golpe de estrangulamento em seu pescoço e sacou um canivete, cortando seu rosto. A mulher afirmou ainda que desmaiou após o ataque e que chegou à unidade de saúde com auxílio de seus filhos.
Diante das informações recebidas e características do suspeito, os militares iniciaram diligências ao suspeito e encontraram o homem escondido na casa da mãe dele.
Ele recebeu voz de prisão pela equipe militar e foi conduzido em flagrante até a delegacia de Rondonópolis para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil prende membro de facção acusado de envolvimento em homicídio de casal em Cocalinho
Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio contra ex-companheira
Operação Lei Seca prende 11 condutores alcoolizados e remove 29 veículos em Cuiabá
Obras dos novos Hospitais Regionais avançam em Mato Grosso; veja status do andamento
Polícia Civil une pai e filha no cotidiano do trabalho investigativo
Segurança
Polícia Civil prende membro de facção acusado de envolvimento em homicídio de casal em Cocalinho
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Cocalinho (760 km de Cuiabá), prendeu, nesse sábado (9.8), um homem, de...
Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio contra ex-companheira
Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 44 anos, por tentativa de feminicídio, na noite deste sábado (9.8),...
Polícia Civil une pai e filha no cotidiano do trabalho investigativo
Neste domingo (11.8), o Dia dos Pais é celebrado em todo país. Na Polícia Civil, a data tem um significado...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Saúde6 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento de Gerson Fernando Mendes Pereira, médico e servidor público que dedicou a vida ao SUS
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Enfermeira aprovada em concurso será nomeada após prefeitura manter contratações temporárias
-
Saúde6 dias atrás
Governo Federal prioriza indústria nacional em compra de equipamentos para o SUS
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Mutirão atenderá comunidade rural Xanxerê, em Terra Nova do Norte
-
Várzea Grande6 dias atrás
Várzea Grande aperta cerco contra obras irregulares
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura realiza sábado (09) mutirão itinerante da saúde em Sinop
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Unidade móvel da Justiça Eleitoral fará coleta biométrica durante a ExpoJuína, que começa nesta quarta-feira (6)
-
Várzea Grande7 dias atrás
DAE VG: Seis meses de trabalho intenso para recuperar a eficiência do serviço