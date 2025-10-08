SEGURANÇA
Polícia Civil usa linguagem lúdica para intensificar prevenção e combate ao abuso infantojuvenil
O projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”, lançado pela Polícia Civil nesta terça-feira (7.10), levará técnicas de prevenção ao abuso infantojuvenil a escolas, comunidades e condomínios de todo o Estado, com linguagens específicas para crianças, adolescentes e pais.
“Violência sexual é um crime que aflige todos nós que trabalhamos com a Segurança Pública. Eu acredito que seja um dos crimes que mais nos toca, nos choca, e se nós queremos prevenir essa prática criminosa, nós precisamos levar informações e vencer essa resistência de como abordar esse tema. Foi assim que esse projeto iniciou”, contou a delegada Mariell Antonini, coordenadora de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis.
Durante todo o dia desta terça-feira, foi realizada uma capacitação de 41 policiais civis, das 15 regionais de Mato Grosso, que serão os multiplicadores do projeto, responsáveis pela aplicação das técnicas em suas regiões, com palestras, oficiais e cartilhas.
Criado por meio da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis, o projeto foi desenvolvido considerando os índices de violência sexual, que acometem as crianças e os adolescentes, bem como a singularidade da pauta, que exige uma abordagem humanizada e apropriada ao conhecimento do público infantil.
“É inegável a importância deste projeto. Quando o profissional de Segurança Pública se manifesta a respeito de um tema, ele tem uma grande responsabilidade. Nós já tínhamos a experiência, mas agora nós teremos uma orientação institucional sobre um tema tão delicado quanto a violência sexual contra crianças e adolescentes”, afirmou a delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Maidel.
O programa tem três públicos-alvo: crianças, adolescentes e adultos, e cada um receberá as informações com uma metologia individualizada, sendo adultos e adolescentes em forma de palestras, cada qual com uma padronização, e crianças de forma lúdica, como o semáforo do corpo, que as ensina onde pode e onde não pode ser tocado.
“Vamos falar sobre as partes do corpo, sobre os cuidados com o toque, os limites, o que é um segredo, o que deve ser compartilha, quem são as pessoas de confiança, quais os cuidados hoje com a internet”, exemplificou a delegada Mariell.
O Governo do Estado apoiou o projeto Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente desde o início. A primeira-dama Virginia Mendes é madrinha do projeto. O governador Mauro Mendes esteve presente no lançamento do projeto nesta terça-feira e assinou um Protocolo de Intenções, com a promessa de investimento de mais de R$ 800 mil no projeto.
“Todas as nossas forças de segurança estão envidando esforços em mais uma ação importante, que é o combate à violência sexual contra a criança e o adolescente. Esse tipo de crime silencioso, que acontece, muitas vezes, dentro dos lares, precisa ser combatido, e de uma ação preventiva e educativa, para que, no menor indício de ocorrência, possa ser denunciado, antes que aconteça ocorrências maiores, traumas e sequelas”, enfatizou o governador.
O secretário de Estado de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, destacou a importância da iniciativa e da união de todas as forças de segurança contra os crimes sexuais.
“Nos anos que trabalhei como delegado pude constatar que os crimes sexuais são uma triste realidade social. Precisamos alertar a nossa sociedade para que possamos evitar esses crimes, que ficam marcados para a vida toda nessas crianças e adolescentes. E para que projetos como esse se fortaleçam, os sistemas de Segurança, Justiça e Criminal precisam andar juntos, pois, com isso, quem ganha é a sociedade”, disse o secretário.
A delegada Mariell Antonini informou que as dinâmicas do projeto podem ser aplicadas para crianças de seis a 12 anos e as palestras dos adolescentes até os 18 anos, em locais como escolas, comunidades, condomínios, entre outros em que forem reunidos os públicos-alvo. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: [email protected].
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar prende em flagrante autor de feminicídio em Sinop
Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 53 anos, suspeito pelo feminicídio que vitimou Geovana Diogo da Silva, de 21 anos, na tarde desta terça-feira (7.10), em Sinop. A vítima foi encontrada morta em um quarto de hotel com sinais de estrangulamento.
As equipes do 11º BPM receberam denúncias de um crime de feminicídio que havia ocorrido em um hotel, no bairro São Cristóvão. Os policiais se deslocaram ao endereço e constataram os fatos, encontrando a jovem Geovana já sem vida, apresentando sinais de estrangulamento.
Os militares recolheram depoimentos rapidamente e iniciaram as buscas ao suspeito do crime, que residia em Sinop. Durante as diligências, a PM identificou que o homem havia foragido para o município vizinho de Santa Carmem.
A Polícia Militar foi até o local, uma casa em região de mata e encontraram o homem escondido em meio a densa vegetação do local. Ele foi abordado e confessou o crime, recebendo voz de prisão pela PM.
O suspeito foi conduzido para a delegacia de Sinop para registro da ocorrência e foi entregue à Polícia Judiciária Civil, que investigará o caso.
Fonte: PM MT – MT
Homem é preso pela Polícia Militar por violência doméstica em Paranaíta
Um homem, de 59 anos, foi preso pela Polícia Militar pelos crimes de ameaça e lesão corporal, nesta terça-feira (7.10), na zona rural de Paranaíta. O suspeito foi denunciado por agredir e ameaçar sua companheira e estava com um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e estupro.
A Polícia Militar do município foi acionada por funcionários do hospital municipal que denunciaram que uma mulher, vítima de violência doméstica, havia dado entrada na unidade de saúde.
No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que afirmou estar convivendo com o suspeito há 15 dias. A mulher disse que, na noite anterior, o homem ingeriu bebidas alcoólicas e começou a lhe agredir, por motivos de ciúmes.
A vítima relatou que foi agredida com socos e golpes com a lateral de um facão e que os ataques duraram toda a noite, causando hematomas pelo corpo e lesões no tórax, pescoço, boca e couro cabeludo. Ela afirmou que foi levada ao hospital pelo patrão do suspeito, durante a manhã, e disse que o agressor estaria trabalhando na fazenda.
Os militares foram até a propriedade rural onde o suspeito trabalha e deram voz de prisão ao homem. Durante a abordagem, os policiais identificaram que ele estava com mandado de prisão em aberto pelos crimes de estupro e homicídio qualificado, pela Comarca de Alta Floresta.
O homem foi conduzido para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
