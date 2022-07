Polícia Federal deflagra operação de combate ao tráfico de drogas despachadas via Correios

Foram cumpridos três mandados de busca e um de prisão em Dourados/MS

A Polícia Federal, subsidiada com informações da área de Segurança dos Correios em Mato Grosso do Sul, na manhã terça-feira (5/7), cumpriu na cidade de Dourados/MS três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, buscando reprimir o tráfico de drogas através de encomendas despachadas via Correios.

Da PF – No mês de abril do corrente ano, um homem, de 26 anos, realizou o despacho de dois volumes com destinos a outros estados da federação, contendo no total aproximadamente 30 kg de maconha, droga interceptada pela área de Segurança dos Correios em Mato Grosso do Sul, que comunicou a PF sobre a ocorrência, que em investigações identificou o autor e localizou alguns endereços ligados ao mesmo.

Os mandados que foram cumpridos buscam elementos para a continuidade das investigações e a identificação de outros possíveis envolvidos na empreitada criminosa.

A operação foi denominada Remessa Bloqueada em alusão ao eficiente sistema de detecção de correspondências com material proibido que os Correios vêm utilizando em todo o país, sendo possível a identificação de notas falsas, drogas e outros materiais não permitidos, que, ao serem detectados, tem a sua remessa bloqueada e o acionamento da Polícia Federal para a repressão dos crimes identificados.

O tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa, conforme o art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.