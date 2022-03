Polícia Militar apreende 153 quilos de pasta base de cocaína escondida em caminhão

Policiais militares da Patrulha Rural prenderam em flagrante um homem, de 24 anos, pelos crimes de furto e receptação, nesta quarta-feira (30.03), em Tangará da Serra. Na ação, a PM recuperou cerca de 2 mil litros de diesel comum, que tinham sido furtados de uma propriedade.

Por volta de 18h, durante rondas na região de Itamarati Norte, a equipe da Patrulha Rural foi procurada pelo proprietário de uma fazenda, que denunciou o furto da sua propriedade. A vítima não soube informar quando teria sido o crime, mas que teria percebido a falta do combustível na data da ocorrência.

A PM iniciou trabalho de diligências pela região e foram informados por populares a respeito de um endereço, na mesma localidade, onde havia movimentação diferente. De imediato, a PM se deslocou ao endereço e encontrou o suspeito, que autorizou a revista da equipe pela residência.

Em vistoria, foi localizado um container contendo os 2 litros de diesel comum, além de vários galões com o mesmo combustível. Questionado sobre a documentação e notas fiscais do produto, o suspeito afirmou não possuir e também disse desconhecer a procedência do combustível. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia da cidade, junto com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

