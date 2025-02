Polícia Militar apreende 25 tabletes de maconha e prende três suspeitos por tráfico de drogas

Um homem, de 48 anos, foi preso pela Polícia Militar pelos crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (10.02), no município de Canarana. O suspeito foi detido com uma espingarda adaptada após ameaçar o vizinho com uma arma de fogo.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncias via 190 sobre o desentendimento entre dois homens, no bairro Jardim Vitória. No local, os policiais entraram em contato primeiramente com o suspeito, que afirmou que o morador da residência vizinha estaria jogando pedras em direção a sua casa.

Na sequência, os militares procuraram o vizinho, que afirmou que o suspeito estava lhe ameaçando com uma arma de fogo, afirmando que o objeto ficava guardado debaixo do colchão de sua cama.

Ao ser questionado novamente pelos policiais, o suspeito confirmou possuir uma arma em sua casa e autorizou os policiais a realizarem as buscas, sendo possível localizar uma espingarda adaptada para calibre 22 com uma munição pronta para disparo.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia da cidade, com a arma apreendida, para registro da ocorrência e demais providências.

Fonte: Governo MT – MT