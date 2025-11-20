Polícia Militar apreende 31 tabletes de pasta base de cocaína em Várzea Grande

Policiais militares do 4º Batalhão apreenderam, nesta quarta-feira (19.11), 31 tabletes de pasta base de cocaína em duas abordagens, em Várzea Grande. Um homem foi preso em flagrante suspeito por tráfico de droga.

Durante patrulhamento tático e ostensivo no âmbito da Operação Tolerância Zero, na região da Rodovia dos Imigrantes, os policiais militares flagraram um homem, em atitude suspeita, trafegando entre algumas carretas em um posto de combustível, carregando uma caixa de papelão.

Em seguida, os militares identificaram o homem conduzindo um veículo Fiat Pálio. Ao ser abordado, o suspeito confessou que havia deixado duas caixas contendo entorpecentes na parte traseira de um caminhão trator que se encontrava estacionado nas proximidades.

Os militares se deslocaram até o ponto informado e localizaram 20 tabletes de pasta base de cocaína. O homem ressaltou que recebeu o valor de R$ 500 pelo trabalho, sem informar origem e destino dos ilícitos. Ele foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Ainda na mesma região, no bairro São Matheus, os policiais militares foram informados de que um homem teria abandonado um veículo modelo Gol, às margens da Rodovia dos Imigrantes e fugiu em seguida.

Diante da denúncia, as equipes se deslocaram até a região e localizaram o carro com as portas abertas, sem nenhum ocupante. Em busca veicular, os militares flagraram no porta malas 11 tabletes de pasta base de cocaína. A carga foi entregue à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT