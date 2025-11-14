Polícia Militar apreende arma e prende três homens por tentativa de homicídio em Cáceres

Equipes do 6º Comando Regional prenderam três homens, com idades entre 19 e 24 anos, por violação de domicílio, direção perigosa e tentativa de homicídio, na madrugada desta-sexta (14.11), em Cáceres. Os criminosos foram presos em flagrante após efetuarem diversos disparos de arma de fogo dentro de uma residência. Um revólver foi apreendido.

As equipes da cidade se deslocaram até o bairro São José após receberem denúncias de que um veículo de cor branca circulava nas imediações de uma casa, passando pelo local por diversas vezes, de modo suspeito.

Enquanto estavam indo até a residência, os militares receberam novas informações de que os criminosos, que ocupavam o carro, teriam invadido a residência e efetuado diversos disparos de arma de fogo dentro da casa, na tentativa de matar um desafeto. Ainda segundo o relato das vítimas, os criminosos entraram em diversos cômodos e fugiram depois de tentarem realizar a ação.

Os militares iniciaram diligência e encontraram o veículo, com as mesmas características informadas, que fugiu em alta velocidade ao se deparar com as viaturas da PM. Os policiais continuaram a perseguição e fizeram um cerco, impossibilitando a continuidade da fuga dos suspeitos.

Os criminosos arremessaram uma arma de fogo pela janela, sendo um revólver calibre .38, que foi recolhida pela PM. Em abordagem e revista pessoal, mais nada de ilícito foi encontrado.

O trio foi conduzido para a delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT