Polícia Militar apreende armamento e prende homem por crime ambiental às margens do Rio Paraguai

Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Proteção Ambiental apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), quatro armas de fogo, 72 munições e prenderam um homem em flagrante por crime ambiental, em Cáceres (220 km de Cuiabá).

Durante o patrulhamento em decorrência da Operação Fauna, com objetivo de fiscalizar ações de pesca predatória no período da Piracema, os policiais militares receberam informações de que um homem havia construído uma casa de madeira, às margens do Rio Paraguai, em uma Área de Preservação Permanente, em uma região conhecida como Porto Conceição.

As equipes se deslocaram até o local, porém o suspeito não estava na residência. Em buscas pelo imóvel, foram encontrados um freezer e uma geladeira, contendo diversas espécies de pescado, do tipo, pacu, piraputanga e cabeça de pintado, ambos fora da medida, contrários às legislações estaduais.

Os policiais também localizaram carnes de caça, como jacaré e capivara. Em um dos cômodos, as equipes flagraram três armas de fogo, sendo uma garrucha, uma pistola, uma espingarda e diversas munições. Diante do flagrante, as equipes abordaram uma testemunha, que alegou conhecer o proprietário da casa há poucos meses.

Em rondas pela região, as equipes localizaram e abordaram o suspeito conduzindo um veículo. Questionado sobre os armamentos encontrados no imóvel, ele confessou que portava mais um revólver no carro e que não continha nenhuma documentação dos órgãos competentes sobre os armamentos.

O suspeito e todo material apreendido foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT