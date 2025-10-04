SEGURANÇA
Polícia Militar apreende armamento e prende homem por crime ambiental às margens do Rio Paraguai
Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Proteção Ambiental apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), quatro armas de fogo, 72 munições e prenderam um homem em flagrante por crime ambiental, em Cáceres (220 km de Cuiabá).
Durante o patrulhamento em decorrência da Operação Fauna, com objetivo de fiscalizar ações de pesca predatória no período da Piracema, os policiais militares receberam informações de que um homem havia construído uma casa de madeira, às margens do Rio Paraguai, em uma Área de Preservação Permanente, em uma região conhecida como Porto Conceição.
As equipes se deslocaram até o local, porém o suspeito não estava na residência. Em buscas pelo imóvel, foram encontrados um freezer e uma geladeira, contendo diversas espécies de pescado, do tipo, pacu, piraputanga e cabeça de pintado, ambos fora da medida, contrários às legislações estaduais.
Os policiais também localizaram carnes de caça, como jacaré e capivara. Em um dos cômodos, as equipes flagraram três armas de fogo, sendo uma garrucha, uma pistola, uma espingarda e diversas munições. Diante do flagrante, as equipes abordaram uma testemunha, que alegou conhecer o proprietário da casa há poucos meses.
Em rondas pela região, as equipes localizaram e abordaram o suspeito conduzindo um veículo. Questionado sobre os armamentos encontrados no imóvel, ele confessou que portava mais um revólver no carro e que não continha nenhuma documentação dos órgãos competentes sobre os armamentos.
O suspeito e todo material apreendido foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Força Tática apreende 104 porções de entorpecentes e prende dois homens por tráfico em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional, apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), 104 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, e prenderam dois homens em flagrante, suspeitos por tráfico ilícito de drogas, em duas ações distintas, em Várzea Grande.
Durante o patrulhamento tático na Operação de Rede de Enfrentamento às Facções Criminosas (Refac), no Centro Sul, os policiais militares receberam informações de que havia um homem comercializando entorpecentes na região.
Ciente das características do suspeito, as equipes se deslocaram ao local e flagraram o homem, que correu para o fundo de uma casa e dispensou uma bolsa ao chão, sendo abordado e detido em seguida. No local, as equipes encontraram, ao todo, 84 porções de substância análogas à cocaína, um aparelho celular, uma balança de precisão e R$ 15.
Em seguida, os policiais militares receberam nova denúncia de tráfico de drogas, no bairro Pirineu, ainda na região metropolitana. Na ocasião, o homem escondia parte das drogas dentro de um carro abandonado, modelo Corsa, de cor vinho.
As equipes reforçaram o policiamento pela região e localizaram o suspeito, que também tentou fugir da abordagem, sendo detido em seguida.
Com ele, foram encontradas algumas porções de substância análogas à maconha e o restante do entorpecente foi localizado em baixo do veículo. Os policiais recolheram, ao todo, 20 unidades do mesmo ilícito, uma tesoura e um celular.
Os suspeitos e todos os entorpecentes apreendidos foram entregues à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Militar frustra tentativa de homicídio e detém dupla com arma de fogo e munições em Cáceres
Policiais militares do 6º Comando Regional frustraram uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (3.10), em Cáceres (220 km de Cuiabá), apreenderam uma adolescente, de 16 anos, e prenderam um homem, de 28 anos, por porte ilegal de arma de fogo, no município. As equipes recolheram um revólver, com 22 munições e uma motocicleta.
Durante policiamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, os policiais militares receberam informações de que a dupla, em uma motocicleta, sem placa, estava parada de frente a uma distribuidora de bebidas, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, do bairro Junco, em atitude suspeita.
Diante da denúncia, militares da Força Tática e da Rotam se deslocaram até o local informado e identificaram os suspeitos. Durante abordagem, o suspeito foi flagrado com um revólver calibre .38, com seis munições e outras 16 munições em seu bolso.
No celular da menor, os policiais militares encontraram uma localização ativa, que apontava para o estabelecimento comercial. Questionados sobre a situação, os dois confessaram que planejavam executar uma pessoa que trabalhava no local, se tratando de um faccionado rival.
Os policiais ainda identificaram que a arma apreendida pode ser a mesma utilizada em um homicídio na última quinta-feira (2), no bairro Marajoara. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Fonte: PM MT – MT
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
