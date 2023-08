Polícia Militar apreende arsenal dentro de veículo

Policiais militares de Várzea Grande realizaram a maior apreensão de armas de fogo da PMMT, no ano de 2023, no final da noite desta terça-feira (15.08), no bairro Novo Mundo. Ao todo foram apreendidas 31 armas de diversos calibres, pertencentes a uma organização criminosa. Na ação, três homens, de 24, 26 e 27 anos, foram presos em flagrante.

Por volta de 22h, equipe da 25ª Cia de PM se deslocou para o bairro Novo Mundo após receber denúncia de um veículo abandonado. No local, os policiais viram que um Volkswagen Jetta estava atrapalhando o fluxo do trânsito e, ao iniciarem o procedimento de remoção do veículo, perceberam que um Ford KA branco, ao se aproximar do local, freou bruscamente ao se deparar com as viaturas policiais.

O carro, ocupado por três homens, foi rapidamente abordado, momento em que um dos homens tentou quebrar um celular e dificultar o trabalho dos policiais. Em seguida, os suspeitos foram revistados e com eles os militares encontraram três pistolas, sendo duas de calibre .9mm e uma de calibre .40.

Questionados sobre a procedência do material, os criminosos disseram ser integrantes de uma organização criminosa e que comercializavam e guardavam armas para a facção. Em verificação aos documentos do trio, foi identificado diversas passagens policiais pelos crimes citados por eles.

Ainda em depoimento, os suspeitos disseram que o restante do material estava localizado em uma residência, no mesmo bairro. Na sequência, foi solicitado apoio de equipes do 4º Batalhão de PM, que se deslocou até o endereço informado pelos criminosos, onde foi localizado o restante do arsenal de armas.

Dentro do imóvel, foram localizados e apreendidos cinco fuzis, de calibre .556; cinco submetralhadoras, sendo três de calibre .9mm e duas de calibre .40; cinco espingardas de calibre 12 e uma espingarda de calibre .38; sete pistolas calibre .9mm e uma pistola de calibre .380; e quatro revólveres, sendo três de calibre 357 e um de calibre 22; além das pistolas apreendidas com os suspeitos.

Também na residência os policiais apreenderam mais de 450 munições para o armamento e diversos carregadores.

Diante dos fatos, a quadrilha recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT