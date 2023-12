Polícia Militar apreende dois adolescentes por invasão a residência em Rondonópolis

Dois adolescentes de 15 anos foram apreendidos por agentes do 5º Batalhão da Polícia Militar por tentativa de roubo a uma residência, na madrugada desta quarta-feira (27.12), em Rondonópolis. Foram apreendidas com eles uma arma de fogo e munições.

A polícia foi até o local depois de receber denúncias via 190 sobre o roubo a uma residência do bairro Jardim Primavera. No local, uma das vítimas afirmou que a casa tinha sido invadida por três pessoas.

Ainda de acordo com a vítima, quando os suspeitos invadiram a casa havia moradores acordados na residência. As outras vítimas foram para um dos quartos e acionaram a PM por telefone. Neste momento, o suspeito armado atacou as vítimas. Houve confronto e um deles foi baleado.

Os policiais localizaram o suspeito ferido no quarto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou a morte dele. Com o suspeito, também foi apreendido um revólver de calibre .38, com seis munições.

As vítimas ainda afirmaram que outros dois suspeitos tinham fugido do local. Os dois menores foram vistos nas proximidades do local do roubo e fugiram quando viram as viaturas policiais.

Os dois suspeitos foram abordados, confessaram a participação na tentativa de roubo e foram conduzidos para a Delegacia de Rondonópolis, junto com a arma de fogo apreendida.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT