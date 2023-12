Polícia Militar apreende em flagrante adolescentes suspeitos por roubo em Várzea Grande

O Natal Abençoado do SER Família Itinerante, do Governo de Mato Grosso, já entregou 11.800 cestas de Natal e 11.500 kits de doces para famílias e crianças dos bairros Jardim Industriário, Pedra 90, 1º de Março e Jardim Vitória, em Cuiabá, entre último sábado e esta quarta-feira (16 a 20.12). As atividades nos bairros da capital seguem até sábado (23.12).

“Nunca tinha participado e presenciado um evento que nem esse, é tudo de bom. Ganhar essa cesta é muito importante para mim, e para muitas famílias carentes que estão aqui hoje”, declarou a moradora do Bairro Jardim Industriário, Luciney Cunha. Na região, foram entregues 1.200 cestas natalinas para famílias e 2.000 kits com doces para as crianças.

O Natal Abençoado do SER Família é idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, e gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte, Cultura e Lazer (Secel), e recursos de emendas parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, esteve presente nos eventos e participou, tanto da entrega das cestas natalinas, quanto das sacolinhas de doces para as crianças, no cenário do Papai Noel.

“Trabalhamos noite e dia para que esse evento acontecesse, para que estas cestas cheguem até as comunidades. A intenção de levar o Natal Itinerante aos bairros é aproximar as famílias ainda mais desta época linda, assim como o Natal Abençoado do SER Família na Arena Pantanal, os caminhões vão levar entretenimento e muita diversão”, concluiu Virginia.

Para a secretária de Assistência Social do Estado, Grasi Bugalho, o Natal Abençoado é uma oportunidade de lembrar as pessoas de buscarem sempre a prática de boas ações.

“É uma alegria poder estar trazendo o Natal Abençoado do SER Família, algo que foi idealizado pela primeira-dama com muito amor e muito carinho para toda a população mato-grossense e, principalmente, para a população de Cuiabá. São as cestas de natal, são os doces, o papai noel. Mas mais do que isso, é sobre abençoar vidas”, destacou a secretária.

A dona de casa Ivone da Silva Costa foi até ao evento com as duas filhas, uma de sete anos e outra de dois anos. Para ela, a expectativa era grande para a chegada do Papai Noel, por causa das filhas, e também da entrega da cesta.

“Só tenho que agradecer a primeira-dama por essa ajuda, só tenho que agradecer, e que Deus abençoe a vida dela. Essa cesta está vindo em boa hora. É uma grande ajuda, porque só meu marido trabalha lá em casa, e ainda temos as duas pequenas, então veio numa boa hora”, completou.