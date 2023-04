Polícia Militar apreende mais de 80 porções de maconha, arma e cestas básicas

Policiais militares do 12º Batalhão apreenderam, neste domingo (16.04), 82 porções de maconha, uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, munições e 30 cestas básicas, no residencial Mário Raiter, no município de Sorriso (397 km de Cuiabá).

Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares, em rondas de rotina pela Rua 20 de Março, foram acionados para se deslocarem até uma residência na Avenida Elias Marciel, para atender a um chamado de violência doméstica.

Assim que os policiais se aproximaram do endereço repassado na denúncia, identificaram um homem pulando o muro das residências, e acionaram reforço para diligências na região. Os policiais realizaram buscas no interior da casa de onde o homem saiu, com o objetivo de localizar outros suspeitos ou a vítima. No entanto, não havia mais ninguém no imóvel.

As equipes encontraram sobre a mesa da cozinha uma bolsa de cor vermelha contendo várias trouxinhas de substância análoga à maconha, uma balança de precisão, uma sacola com embalagens e um rolo de plástico insulfilm.

Dentro do quarto, próximo ao criado mudo, os policiais encontraram uma bolsa com mais 38 porções de maconha. Já em cima do guarda roupa, havia uma arma de fogo tipo pistola com cinco munições.

Durante buscas na residência, no forro do banheiro, as equipes localizaram uma bolsa com diversas porções e pedaços grandes de maconha e cocaína. Em um dos quartos, os agentes encontraram 30 cestas básicas, sendo 16 de alimentos e 14 de produtos de limpeza.

Os policiais ainda apreenderam porções de entorpecentes escondidos na carenagem de uma motocicleta Honda Titan. Além dos produtos ilícitos, os militares encontraram duas identidades de um casal. Os policiais seguem em buscas dos suspeitos. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT