Polícia Militar apreende três adolescentes suspeitos por roubo à mão armada em Sorriso

As Forças de Segurança do Estado apreenderam três adolescentes entre 16 e 17 anos na noite desta sexta-feira (17.10), suspeitos de roubo à mão armada e ameaça contra um homem de 61 anos, no bairro Florais da Mata, no município de Sorriso (a 396 km de Cuiabá).

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, policiais militares do 12º Batalhão foram acionados após o roubo a uma residência localizada na Rua Mário Espinelli. De imediato, as equipes, com apoio do Raio, se deslocaram ao local e se depararam com a vítima da ação criminosa.

Para os policiais militares, o homem relatou que chegou em casa e desceu do veículo para abrir o portão, momento em que foi rendido pelos adolescentes, que estavam escondidos em uma construção em frente à sua residência. Um dos menores portava uma arma de fogo.

O homem ressaltou que foi rendido e levado para dentro do imóvel. Os adolescentes pegaram o celular da vítima e realizaram transferências bancárias via Pix; no entanto, o valor não foi informado. A vítima foi ameaçada de morte com a arma apontada para sua cabeça.

Um vigilante noturno, que atuava na segurança do bairro, percebeu a movimentação suspeita, ocasião em que os menores fugiram sem levar nenhum pertence da vítima. Diante das informações, os militares acionaram a Força Tática e equipes do Ciopaer, que intensificaram o policiamento nos bairros adjacentes.

Durante as buscas, dois suspeitos foram localizados nas dependências de um clube de beach tennis. Já o terceiro integrante da quadrilha foi encontrado em sua residência, na Rua Gramado.

Os policiais militares apreenderam seis munições intactas de calibre .38. Os menores alegaram que dispensaram a arma de fogo em uma região de mata, nas proximidades do Parque Municipal, durante a fuga. Eles também mencionaram a participação de um quarto adolescente, que não foi encontrado até o momento.

Os menores foram conduzidos à delegacia para o registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT