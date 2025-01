Polícia Militar capacita militares do Proerd em curso de combate a violências em ambientes escolares

A Polícia Militar de Mato Grosso deu início, nesta quarta-feira (15.1), ao 1º Encontro Pedagógico do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) e ao Curso de Prevenção e Enfrentamento ao Agressor Ativo (CPEAA), em parceria com a 20ª Companhia Independente de Força Tática, em Cuiabá. As ações têm como finalidade capacitar instrutores do Proerd com as técnicas adequadas ao enfrentamento de agressões ativas, além de proporcionar atualização pedagógica, essencial no contexto de segurança pública.

O treinamento ocorre na modalidade de simulação policial, com cenários que replicam situações de risco em escolas, a fim de proporcionar aos policiais uma experiência direta no gerenciamento de crises e na tomada de decisões rápidas. Durante o exercício, os participantes vivenciam cenários dinâmicos e complexos, que exigem habilidades de comunicação, coordenação e uso de táticas específicas de enfrentamento.

O coordenador do Proerd em Mato Grosso, tenente-coronel PM Darwin Salgado Germano, ressaltou que a simulação é parte essencial do curso, que visa aprimorar as respostas da polícia em eventos que envolvem agressões dentro de unidades escolares, garantindo a segurança de alunos e educadores.

“A fase prática do curso é fundamental para que nossos policiais estejam preparados para agir de maneira eficiente em situações extremas, como as que ocorrem em ambientes escolares. A parceria com as Secretarias de Educação reforça nosso compromisso com a segurança dentro das escolas, criando um ambiente mais seguro para a educação no Estado”, afirmou.

O curso também integra a atuação dos policiais do Proerd, que, além de atuar diretamente na prevenção de violência nas escolas, também treinam outros policiais para a abordagem de situações de risco. “Essa formação busca a construção de um modelo de segurança pública colaborativa e eficiente, com ênfase no desenvolvimento de estratégias preventivas e de enfrentamento a crises”, completou.

Fonte: Governo MT – MT