Polícia Militar conduz dois faccionados e apreende porções de maconha e pasta base em Sinop
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 11º Batalhão prenderam um homem, de 18 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite deste domingo (5.10), em Sinop. Os dois suspeitos foram identificados como membros de facção criminosa e, com eles, foram apreendidas porções de maconha e pasta base.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do GAP do 11º BPM recebeu uma denúncia anônima de que membros de uma facção criminosa estariam utilizando uma área de mata, nos fundos de um residencial, para a separação e venda de entorpecentes na cidade.
Os militares foram até a região informada e encontraram o adolescente, no local. O menor tentou correr ao ver as viaturas e foi detido pela PM. Com ele, estava uma mochila contendo porções de maconha, pasta base de cocaína, balança de precisão e dois rádios comunicadores.
Questionado pelos policiais, o adolescente confirmou as informações da denúncia e que estava no local pegando as drogas que ele venderia durante a semana. O menor recebeu voz de prisão e foi conduzido na viatura para a delegacia da cidade.
Durante o deslocamento, o suspeito reconheceu um homem, que estava em um bar, e que também fazia parte de sua quadrilha. Os policiais pararam no local e fizeram abordagem ao segundo suspeito, que estava portando mais porções de maconha e pasta base de cocaína.
A equipe do GAP deu voz de prisão ao homem, que tentou resistir às ordens policiais e agredir um dos militares, sendo rapidamente imobilizado e algemado pela PM.
Diante da situação, os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia da cidade, junto do material apreendido, para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil lança projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”
A Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis, lança, nesta terça-feira (7.10), às 13h30, no Auditório Ponce Arruda, no Palácio Paiaguás, o projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”.
A solenidade contará com a presença da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, do secretário de Segurança Pública, coronel César Roveri, da delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Maidel, entre outras autoridades e representantes da sociedade civil organizada.
O projeto é destinado à prevenção e combate à violência sexual infantojuvenil, levando conhecimento a três públicos-alvo: crianças, adolescentes e pais.
Serviço | Lançamento do projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”
Quando: 07 de outubro, às 13h30
Onde: Auditório Ponce de Arruda, Palácio Paiaguás, Cuiabá
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar prende suspeito de estuprar enteada de 9 anos em matagal
Policiais militares do 16º Batalhão prenderam em flagrante, um homem, de 31 anos, suspeito de estuprar a enteada, de 9 anos, na manhã desta segunda-feira (6.10), no município de Água Boa (634 km de Cuiabá). A mãe da vítima encontrou marcas de sangue em suas partes íntimas.
Os policiais militares receberam denúncia de que havia uma mulher gritando socorro, em uma residência, no bairro Tropical. No local, os militares encontraram a menina chorando e em estado de choque. A mulher relatou que a filha teria sido estuprada pelo suspeito, com quem convive há cerca de dois anos.
A mãe da vítima contou que nos últimas dias percebeu uma série de comportamentos estranhos do namorado com a criança, por exemplo, sendo excessivamente amoroso e carinhoso com ela. Conforme a testemunha, como de costume, o homem saia pela manhã para deixar a enteada na escola.
Após algum tempo, o homem retornou para a casa com a vítima, que foi direto para o banheiro e se trancou. Desconfiada, a mãe da criança bateu constantemente na porta para que ela abrisse. A menina, então, saiu constrangida e com marcas de sangue na região íntima.
Ao questionar o suspeito, o homem confessou que levou a menor para uma região de mata, no bairro Guarujá, e a abusou sexualmente da criança ainda dentro do carro. Diante dos fatos, a testemunha passou a gritar dentro de casa e acionou a Polícia Militar.
As equipes encontraram marcas de sangue dentro do quarto da vítima e no banheiro da residência. O suspeito foi encontrado trancado em um dos cômodos, sendo abordado e detido em seguida. Ele foi levado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
