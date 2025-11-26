Connect with us

SEGURANÇA

Polícia Militar conduz quatro suspeitos após invasão de residência em Araputanga

Publicado em

26/11/2025

Policiais militares de Araputanga conduziram dois homens e apreenderam dois adolescentes por violação de domicílio e tráfico ilícito de drogas, nesta terça-feira (25.11). Com os suspeitos foram apreendidas 19 porções análogas de maconha e parte de um tablete do mesmo entorpecente.

A equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência onde um suspeito teria invadido uma residência sob efeito de drogas. No local, o dono da casa informou que o homem estava dentro de um dos cômodos, alegando estar fugindo de uma tentativa de homicídio. Diante da situação, os militares realizaram a abordagem e prenderam o suspeito.

Durante a ação, os policiais solicitaram apoio devido a movimentação de pessoas nas proximidades. Ao perceberem a presença das viaturas, três suspeitos tentaram deixar o local e foram abordados, sendo encontrados cigarros de maconha e papéis de seda.

Quando questionado sobre a posse do entorpecente, o suspeito menor de idade informou que teria mais quantidade das drogas em sua residência. No local informado, a equipe policial encontrou outras 19 porções análogas à maconha escondidas atrás de um guarda-roupas.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, juntamente com todo o material apreendido para as demais providências legais.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 180 ou para emergência 190.

Fonte: PM MT – MT

Polícia Civil prende homem que ameaçou esquartejar a ex-companheira e enterrar pedaços em garimpo

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta terça-feira (25.11), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 25 anos, investigado por agressões e graves ameaças contra sua ex-companheira, de 23 anos.

A mulher procurou a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande afirmando que sofreu agressões físicas dentro da residência e vinha sendo alvo de intimidações recorrentes.

Em seu depoimento, ela afirmou que o suspeito chegou a dizer que “vai esquartejar a vítima e enterrar os pedaços no garimpo que é dono em Poconé”. Antes de deixar o local, ele ainda declarou: “Meu sonho é ser preso e, quando isso acontecer, você vai ver o que vai te acontecer”.

A vítima também apresentou áudios enviados pelo suspeito, nos quais ele utiliza tom agressivo e intimidador, reforçando o clima de medo e risco ao qual a vítima estava submetida.

Diante disso, a delegada Paula Gomes Araújo, titular da DEDMCI-VG, representou pelo mandado de prisão do suspeito, que foi deferida pela Justiça.

“O enfrentamento à violência doméstica exige atuação técnica, firme e contínua. Agradeço à equipe da Delegacia da Mulher de Várzea Grande, que atuou com empenho e profissionalismo para viabilizar o cumprimento da prisão e garantir a segurança da vítima”, afirmou a delegada.

Após detido, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia em Cuiabá, onde seguirá pelos trâmites judiciais pertinentes.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Polícia Militar prende mulher por cultivo ilegal de maconha em Canarana

Policiais militares do 13º Comando Regional prenderam uma mulher, de 21 anos, por cultivo ilícito de entorpecente, na manhã desta quarta-feira (26.11), em Canarana. Com a suspeita, foi apreendido um pé da planta de maconha.

A equipe policial da 5ª Companhia Independente recebeu uma denúncia sobre uma mulher que supostamente estava cultivando uma planta de cannabis e publicando em redes sociais.

Diante das informações e características, os militares realizaram diligências e localizaram a suspeita em um estabelecimento comercial. Durante a abordagem, a suspeita confirmou à PM o cultivo da planta ilícita no quintal de sua residência.

A equipe se deslocou com a mulher até o bairro Bela Vista e localizou o pé de maconha no quintal da casa, além de material com resquícios de entorpecentes. Ainda na abordagem, a mulher relatou que a planta é para consumo próprio.

Diante dos fatos, a suspeita foi encaminhada para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Fonte: PM MT – MT

