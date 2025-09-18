Polícia Militar deflagra Operação Força Total nos 142 municípios de Mato Grosso

A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18.9), em todos os comandos regionais do estado, a 19ª Edição da Operação Força Total – Policiais militares a serviço do Brasil. Na região metropolitana, o lançamento ocorreu na Praça Cultural do CPA II, com a participação dos comandantes das unidades especializadas da instituição.

A ação é realizada em todo o território nacional com apoio do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares (CNCG-PM). A operação visa a intensificação da atuação das polícias militares de todo o país, com foco na detenção de suspeitos em flagrante delito, apreensões de armas e drogas e demais ações de garantia da segurança da população e ordem pública.

O comandante-adjunto da Polícia Militar, coronel André Willian Dorileo, declarou que essa é mais uma importante ação no âmbito da Operação Tolerância Zero, do Governo do Estado, no combate à criminalidade e às facções criminosas. Nesta edição, serão realizadas diversas ações preventivas, como pontos demonstrativos, saturações e abordagens policiais, com o objetivo de garantir a ordem pública e combater crimes de roubo, furto e outras práticas criminosas.

“A Operação Força Total tem como principal objetivo reforçar o policiamento tático e ostensivo, em conjunto de ações estratégicas e planejadas das nossas equipes militares para intensificar a presença da Polícia Militar nas ruas, como já ocorre no âmbito do Programa Tolerância Zero”, declarou o coronel Dorileo.

Conforme o comandante do 1º Comando Regional, coronel Lima Júnior, houve reforço no efetivo de 72 militares somente na Capital. “Há um esforço de todos os nossos policiais militares para garantir a segurança da população cuiabana e mato-grossense. Essa é uma importante operação que ocorre simultaneamente em todo o Estado e, sendo assim, não haverá espaço para marginalidade. Nosso objetivo é resgatar a sensação de segurança da população por meio do policiamento ostensivo e tático”.

A operação é feita em conjunto pelos 15 Comandos Regionais da PMMT e também com atuação das unidades especializadas como Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria), Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), Força Tática, Batalhão De Polícia Militar De Proteção Ambiental e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Fonte: PM MT – MT