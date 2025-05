Polícia Militar desarticula quadrilha e apreende 43 tabletes de drogas e R$ 87 mil em dinheiro

Policiais militares do 3º Batalhão desarticularam três depósitos de drogas, na tarde desta quinta-feira (15.5), em Cuiabá. Na ação, foram apreendidos 43 tabletes de maconha, porções de pasta base e cocaína e mais de R$ 87 mil em dinheiro. Três homens foram presos e uma adolescente detida por associação para tráfico.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 3º BPM recebeu denúncias via setor de inteligência sobre três residências, de uma mesma região, que serviam como ponto de armazenamento de drogas para uma facção criminosa.

Diante das informações recebidas, os policiais foram ao primeiro endereço, que supostamente seria o principal ponto onde as drogas eram guardadas. No local, as equipes foram recebidas com tiros vindos de uma região de mata, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Ao entrarem na casa, os militares localizaram e prenderam os três homens, que tentaram fugir e foram detidos. Antes da abordagem, um dos homens tentou danificar dois celulares.

Em vistoria no ambiente, foram encontradas porções grandes de maconha e duas barras de pasta base de cocaína e outras porções de cocaína.

Em seguida, parte da equipe policial se deslocou para uma casa em frente ao local da primeira abordagem. Na segunda residência, que estava vazia, os militares localizaram os 43 tabletes de maconha e outras barras de pasta base e cocaína. Também no local foram apreendidos materiais para o tráfico.

Na sequência, os policiais se deslocaram até o terceiro endereço, onde foram recebidos pela adolescente, de 17 anos, que se apresentou como esposa de um dos homens presos anteriormente.

Dentro da casa, a PM encontrou a quantia de mais de R$ 87 mil em dinheiro, que seria proveniente da venda dos entorpecentes. Todo o montante estava escondido dentro de um guarda-roupas divididos em duas bolsas. A suspeita também recebeu voz de prisão e foi conduzida pela equipe.

Diante da situação, todos os suspeitos foram apresentados à Central de Flagrantes para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências. As forças policiais seguem em diligências nas buscas dos suspeitos que efetuaram os disparos contra as equipes.

Também participaram da ocorrência militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Força Tática do 1º Comando Regional, Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT