Polícia Militar desarticula quadrilha e frustra tentativa de furto de gado em Nobres

A Polícia Militar impediu uma tentativa de furto de gado em uma fazenda, na zona rural de Nobres, na tarde desta sexta-feira (29.8). Na ação, três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos em flagrante. Um funcionário do local, que estava sendo mantido como refém, foi resgatado pelos policiais.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada pelo proprietário da fazenda que relatou suspeitar de movimentações estranhas em sua propriedade. O homem afirmou que mantinha contato com um de seus funcionários para levar uma quantidade de cabeças de gado até um ponto da estrada rural e vender os animais. A vítima estranhou a forma como o empregado estava respondendo em um aplicativo de mensagens.

Diante da situação, o dono da propriedade rural acionou a Polícia Militar, que compareceu na fazenda e flagrou duas pessoas correndo em direção a um morro ao verem as viaturas.

Os militares iniciaram buscas pela casa da fazenda e encontraram um quarto trancado, onde estavam os dois adolescentes apreendidos e o funcionário do local, que estava amarrado pelos menores. Também no cômodo a PM encontrou duas armas do tipo espingarda garrucha e munições para o armamento.

Ao serem perguntados pela PM, os menores revelaram que o caseiro da fazenda e o vizinho da propriedade também estariam envolvidos no crime.

Nas buscas pela própria fazenda, os militares prenderam o caseiro do local. Em seguida, os policiais deslocaram até a propriedade vizinha e encontraram o quarto suspeito, que também foi detido. Com eles, foram apreendidas mais munições e uma espingarda de pressão adaptada.

Ainda nas diligências policiais e com apoio de vizinhos da região, a Polícia Militar localizou um quinto suspeito, que imediatamente destruiu seu celular ao perceber que seria preso pela PM.

Para os militares, o homem revelou que, junto dos menores, rendeu o funcionário da fazenda e aguardavam a chegada do gado, que seria roubado por toda a quadrilha. Ainda de acordo com o depoimento do suspeito, seriam subtraídos cerca de 130 cabeças de gado, que seriam levadas em diversos veículos.

Diante da situação, todos os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia mais próxima para registro da ocorrência e demais providências.

Participaram da ação equipes do 7º Batalhão de PM, da Força Tática do 2º Comando Regional, Patrulha Rural, Batalhão de Operações Especiais e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT