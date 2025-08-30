SEGURANÇA
Polícia Militar desarticula quadrilha e frustra tentativa de furto de gado em Nobres
A Polícia Militar impediu uma tentativa de furto de gado em uma fazenda, na zona rural de Nobres, na tarde desta sexta-feira (29.8). Na ação, três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos em flagrante. Um funcionário do local, que estava sendo mantido como refém, foi resgatado pelos policiais.
Segundo as informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada pelo proprietário da fazenda que relatou suspeitar de movimentações estranhas em sua propriedade. O homem afirmou que mantinha contato com um de seus funcionários para levar uma quantidade de cabeças de gado até um ponto da estrada rural e vender os animais. A vítima estranhou a forma como o empregado estava respondendo em um aplicativo de mensagens.
Diante da situação, o dono da propriedade rural acionou a Polícia Militar, que compareceu na fazenda e flagrou duas pessoas correndo em direção a um morro ao verem as viaturas.
Os militares iniciaram buscas pela casa da fazenda e encontraram um quarto trancado, onde estavam os dois adolescentes apreendidos e o funcionário do local, que estava amarrado pelos menores. Também no cômodo a PM encontrou duas armas do tipo espingarda garrucha e munições para o armamento.
Ao serem perguntados pela PM, os menores revelaram que o caseiro da fazenda e o vizinho da propriedade também estariam envolvidos no crime.
Nas buscas pela própria fazenda, os militares prenderam o caseiro do local. Em seguida, os policiais deslocaram até a propriedade vizinha e encontraram o quarto suspeito, que também foi detido. Com eles, foram apreendidas mais munições e uma espingarda de pressão adaptada.
Ainda nas diligências policiais e com apoio de vizinhos da região, a Polícia Militar localizou um quinto suspeito, que imediatamente destruiu seu celular ao perceber que seria preso pela PM.
Para os militares, o homem revelou que, junto dos menores, rendeu o funcionário da fazenda e aguardavam a chegada do gado, que seria roubado por toda a quadrilha. Ainda de acordo com o depoimento do suspeito, seriam subtraídos cerca de 130 cabeças de gado, que seriam levadas em diversos veículos.
Diante da situação, todos os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia mais próxima para registro da ocorrência e demais providências.
Participaram da ação equipes do 7º Batalhão de PM, da Força Tática do 2º Comando Regional, Patrulha Rural, Batalhão de Operações Especiais e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil prende integrantes de facção criminosa e fecha boca de fumo em Confresa
Cinco integrantes de uma facção criminosa, envolvidos com o tráfico de drogas, foram presos em flagrante pela Polícia Civil na sexta-feira (29.8), em Confresa. A ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) resultou na apreensão de porções de entorpecentes e apetrechos relacionados à venda das substâncias.
A ocorrência teve início durante trabalho de monitoramento realizado pelos investigadores da Derf de Confresa, no bairro Vila Nova. Os policiais avistaram dois conhecidos traficantes, com passagens anteriores e monitorados por tornozeleira eletrônica devido ao histórico com tráfico de drogas.
Ao serem abordados pela equipe policial, os suspeitos apresentaram bastante nervosismo, momento em que bateram os celulares contra a parede, quebrando completamente os aparelhos. A atitude faz parte de determinação das facções criminosas, que orientam seus membros a destruir os celulares durante abordagens policiais. Os celulares danificados, um Samsung A12 e um iPhone 7, foram apreendidos para a perícia.
Além de integrar facção criminosa e ter diversas passagens por tráfico, um dos suspeitos é investigado por um roubo qualificado ocorrido no dia 3 de julho de 2025. Ele havia fugido da cidade de Confresa depois do crime, o que dificultava a investigação.
Em continuidade às diligências, os policiais seguiram para a residência de um dos suspeitos. Ao chegarem ao local, eles se depararam com mais dois suspeitos saindo da casa. Um deles, ao ver a viatura, fugiu pulando o muro e escalando o telhado da casa vizinha, enquanto o outro foi abordado. Durante a fuga, o suspeito descartou um celular e um recipiente de plástico.
O fugitivo, um adolescente de 16 anos, foi capturado no telhado. Com ele, foi encontrado um recipiente com porções de crack e uma balança de precisão. Durante a ação policial, o quinto suspeito chegou à residência no momento da abordagem. Ao avistar os policiais, ele também quebrou o seu aparelho celular. Questionado, afirmou que estava no local para comprar drogas.
Durante a busca domiciliar, os investigadores apreenderam porções de maconha, crack, cocaína, uma faca usada para cortar a droga, balança de precisão, embalagens usadas para embalar droga, uma máscara de rosto usada em assalto e um taco de madeira, preparado com borracha no cabo, usado para a aplicação de “salves” (castigos físicos aplicados por facções criminosas).
Diante das evidências, todos os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Confresa, interrogados e autuados em flagrante. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis crimes em que os suspeitos possam estar envolvidos.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende em Rondonópolis segundo suspeito de matar casal em General Carneiro
A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (29.8), em Rondonópolis, o segundo suspeito de participação no duplo homicídio do casal Giovanny Santos e Mônica Lima dos Santos, no início do mês de agosto, em General Carneiro. O crime chocou a população local pela crueldade e pelo fato de ter ocorrido na presença da filha das vítimas, de apenas três anos.
O suspeito, de 24 anos, estava foragido desde o dia do crime e estava com mandado de prisão decretado por homicídio.
A ação, que resultou na captura do foragido, foi coordenada pela Delegacia de Polícia de General Carneiro, com apoio da 2ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis e do Núcleo de Inteligência de Barra do Garças.
Ele foi localizado na cidade de Rondonópolis, onde estava escondido. A ação também resultou na apreensão de uma motocicleta utilizada na execução das vítimas, o que reforçou as provas já reunidas ao longo da investigação.
De acordo com as investigações, a motivação do crime está ligada ao tráfico de drogas. O casal foi executado por determinação de grupo criminoso, por estarem praticando a chamada “cabritagem” – venda de entorpecentes de um grupo rival.
As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no crime, assim como para combater a atuação da facção criminosa na região.
Fonte: Policia Civil MT – MT
