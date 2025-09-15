Polícia Militar e Gefron apreendem 247 tabletes de cocaína avaliados em mais de R$ 7 milhões

Policiais militares da Força Tática do 12º Comando Regional, 18º Batalhão e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam, nesta segunda-feira (15.9), 247 tabletes de substância análogas à cocaína, pesando aproximadamente 260 quilos e um veículo, em Pontes e Lacerda (445 km de Cuiabá). Dois homens foram presos em flagrante suspeitos por tráfico ilícito de drogas. A ação gerou um prejuízo estimado em R$ 7,061 milhões.

Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero e Protetor das Fronteiras e Divisas, os policiais militares receberam informações de que um veículo modelo VW Saveiro prata, estaria carregado com grande quantidade de entorpecentes.

As equipes reforçaram o policiamento no município e identificaram dois homens, em um veículo com as mesmas características apresentadas na denúncia, trafegando na Rua Javan Júnior, no bairro Bela Vista. Assim que o motorista percebeu aproximação dos militares, saiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição policial.

Durante a tentativa de fuga, o condutor parou com o carro, e, dois homens, de 29 e 35 anos, tentaram fugir a pé, sendo abordados logo em seguida. Em busca veicular, foram localizadas oito sacolas de cor verde na carroceria do carro, contendo 247 tabletes de cocaína.

Os suspeitos não apresentaram informações quanto a origem e destino dos entorpecentes. Eles, junto da carga, foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT