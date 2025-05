Em uma ação integrada, policiais militares da 18ª Companhia Independente, com apoio da Polícia Judiciária Civil, prenderam, na manhã desta segunda-feira (5.5), um homem, de 21 anos, suspeito pelo feminicídio de Vitória Rodrigues Farias, de 23 anos. O crime ocorreu neste domingo (4.5), no município de São José do Rio Claro (296 km de Cuiabá).

Após o crime, as forças de segurança do Estado intensificaram o policiamento e as investigações em busca do suspeito. O denunciado estava escondido em uma região de mata, localizada na Estrada do Cerrado, da MT-235, há cerca de 12 quilômetros de distância do município.

O suspeito foi identificado, abordado e conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Sobre o crime

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi executada em uma residência na Rua Ceará, região central do município, com golpes de facas. Uma equipe de resgate foi acionada para socorrer Vitória e constatou a morte da jovem ainda no local do crime.

Os socorristas informaram aos policiais militares que duas crianças, filhos da vítima, estavam no imóvel. Eles ficaram aos cuidados da avó.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT