SEGURANÇA
Polícia Militar e PRF apreendem 127 quilos de maconha e causam prejuízo de R$ 1,2 milhão ao crime
Equipes do 12º Comando Regional da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 127 quilos de substância análoga a maconha, na madrugada desta quarta-feira (1º.10), em Nova Lacerda. A ação causou prejuízo de R$ 1,2 milhão às facções criminosas e resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas.
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu chamado da PRF para buscas a um veículo T-Cross branco que fugiu de uma barreira policial montada na cidade de Vilhena, em Rondônia. Segundo as informações, o carro estava em direção à Mato Grosso, pela rodovia BR-174.
Os policiais militares seguiram em diligências e viram o veículo entrar na cidade de Comodoro, saindo em alta velocidade de volta para a rodovia federal, em direção a cidade de Nova Lacerda.
Com apoio das equipes policiais dos municípios da área, os militares fizeram diligências nas estradas rurais e nas proximidades da rodovia, onde encontraram um suspeito andando a pé no acostamento. O homem viu as viaturas policiais e tentou fugir correndo para uma região de mata, sendo detido.
Em seguida, os agentes cercaram a área e encontraram o veículo escondido em um matagal, a cerca de um quilômetro da abordagem. Dentro da T-Cross foram encontrados 119 tabletes de maconha, que totalizaram 127 quilos.
O suspeito não se pronunciou sobre a procedência e destinação da droga e recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido para a delegacia para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil cumpre ordens judiciais contra grupo criminoso especializado em golpes contra aposentados e pensionistas
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Poconé, deflagrou na manhã desta quarta-feira (1º.10), a Operação Falsarius, para cumprimento de 13 ordens judiciais entre mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar com foco em um grupo criminoso envolvido em golpes contra aposentados e pensionistas com prejuízo aproximado de R$ 300 mil às vítimas.
Na operação, são cumpridas 13 ordens judiciais, sendo oito mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Os suspeitos são investigados pelos crimes de associação criminosa e estelionato majorado contra idosos e vulneráveis.
O grupo atuava se passando como uma espécie de assessoria financeira especializada em revisão de juros abusivos em empréstimos consignados. Utilizando da farsa, os suspeitos obtinham documentos pessoais e dados bancários das vítimas, em sua maioria, idosos com baixa escolaridade e com pouco ou nenhum conhecimento em tecnologia, realizar empréstimos fraudulentos em nome delas, sem o devido consentimento.
O modo de ação dos criminosos tinha um cronograma específico, divido em etapas, sendo a primeira delas abordar pessoas idosas, em sua maioria aposentados e pensionistas, oferecendo serviços de revisão de juros abusivos, solicitando em seguida documentos pessoais, fotografar as vítimas e coletar informações bancárias sob o pretexto de análise para o procedimento de revisão.
Posteriormente o grupo realizava os empréstimos consignados não autorizados em nome das vítimas, abriam contas digitais e cadastravam chaves Pix para desviar os valores obtidos, repassavam uma pequena parte dos valores às vítimas, alegando ser a “devolução de juros abusivos”, enquanto se apropriavam da maior parte dos recursos. Após a aquisição dos valores, os suspeitos cessavam o contato com as vítimas concluindo o golpe.
As investigações apontam que os criminosos teriam adquirido aproximadamente R$ 300 mil, por meio dos empréstimos fraudulentos realizados com o nome das vítimas. As investigações continuam em andamento para identificar e prender outros suspeitos, além de localizar novas vítimas.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícias Civil e Militar desarticulam galpão usado para adulterar bebida alcóolica em Nova Mutum
As Polícias Civil e Militar desarticularam, nesta terça-feira (30.9), um galpão usado para adulterar bebida alcoólica, no município de Nova Mutum (a 264 km de Cuiabá). Na ação, três suspeitos foram presos em flagrante.
No final da manhã de terça-feira (30), a equipe da Delegacia de Nova Mutum foi acionada pela Polícia Militar para comparecer a um galpão situado no bairro Cidade Nova.
No endereço, os policiais civis e militares encontraram diversas garrafas de bebida alcoólica (cerveja), com indícios de adulteração. Também foram apreendidas tampinhas, rótulos de várias marcas de cerveja e apetrechos para fazer a troca dos rótulos dos produtos.
Três homens, que estavam no local, foram detidos e encaminhados para esclarecimentos. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para a realização do trabalho pericial no galpão e nos produtos apreendidos.
Na Delegacia de Nova Mutum, os conduzidos foram qualificados e interrogados pelo delegado Edmundo Félix de Barros Filho. Em seguida, eles foram autuados em flagrante pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração de substância alimentícia.
“Os suspeitos responderão a inquérito por corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado ao consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo; e vender ou expor à venda mercadoria com embalagem, tipo, especificação, peso ou composição em desacordo com a lei, ou que não corresponda à classificação oficial”, explicou.
O caso segue sob investigação.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Prefeitura de Sinop realiza Dia D da Busca Ativa Escolar para combater evasão na rede municipal
TRE-MT destaca sua prioridade com a inclusão
Projeto do TRE-MT é indicado a prêmio nacional de inovação tecnológica
Réu é condenado a 17 anos por matar suposto integrante de facção rival
No TCE-MT, especialistas defendem cooperação e industrialização para enfrentar impactos da Reforma Tributária
Segurança
Polícia Militar e PRF apreendem 127 quilos de maconha e causam prejuízo de R$ 1,2 milhão ao crime
Equipes do 12º Comando Regional da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 127 quilos de substância análoga...
Polícia Civil cumpre ordens judiciais contra grupo criminoso especializado em golpes contra aposentados e pensionistas
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Poconé, deflagrou na manhã desta quarta-feira (1º.10), a Operação Falsarius, para cumprimento...
Polícias Civil e Militar desarticulam galpão usado para adulterar bebida alcóolica em Nova Mutum
As Polícias Civil e Militar desarticularam, nesta terça-feira (30.9), um galpão usado para adulterar bebida alcoólica, no município de Nova...
MT
Brasil
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (30), enquanto prestava depoimento...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Incêndio no Parque Estadual da Serra Azul foi criminoso, confirma perícia do Corpo de Bombeiros
-
CIDADES5 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Prévia da inflação sobe em setembro
-
Política6 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura
-
Cuiabá7 dias atrás
CPI conclui investigação e exige responsabilização por fios irregulares em Cuiabá
-
Economia & Finanças7 dias atrás
Haddad diz que Receita alcançará os “verdadeiros ladrões da nação”
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 10 incêndios florestais
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia a chegada de mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões para 899 novas unidades públicas de saúde