Polícia Militar e PRF apreendem 127 quilos de maconha e causam prejuízo de R$ 1,2 milhão ao crime

Equipes do 12º Comando Regional da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 127 quilos de substância análoga a maconha, na madrugada desta quarta-feira (1º.10), em Nova Lacerda. A ação causou prejuízo de R$ 1,2 milhão às facções criminosas e resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu chamado da PRF para buscas a um veículo T-Cross branco que fugiu de uma barreira policial montada na cidade de Vilhena, em Rondônia. Segundo as informações, o carro estava em direção à Mato Grosso, pela rodovia BR-174.

Os policiais militares seguiram em diligências e viram o veículo entrar na cidade de Comodoro, saindo em alta velocidade de volta para a rodovia federal, em direção a cidade de Nova Lacerda.

Com apoio das equipes policiais dos municípios da área, os militares fizeram diligências nas estradas rurais e nas proximidades da rodovia, onde encontraram um suspeito andando a pé no acostamento. O homem viu as viaturas policiais e tentou fugir correndo para uma região de mata, sendo detido.

Em seguida, os agentes cercaram a área e encontraram o veículo escondido em um matagal, a cerca de um quilômetro da abordagem. Dentro da T-Cross foram encontrados 119 tabletes de maconha, que totalizaram 127 quilos.

O suspeito não se pronunciou sobre a procedência e destinação da droga e recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido para a delegacia para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT