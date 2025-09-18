Polícia Militar e Sema apreenderam 47 quilos de pescado em Barão de Melgaço

Equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apreenderam 47 quilos de pescado irregular, na zona rural de Barão de Melgaço, na noite desta quarta-feira (17.9). O pescado foi encontrado abandonado em um veículo.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes realizavam barreiras de fiscalização e abordagens de rotina, na estrada de Croará. Durante abordagem a um carro, os policiais flagraram que o condutor de um segundo veículo, que vinha na mesma direção, abandonou o carro antes da barreira e fugiu correndo em uma mata.

Diante da suspeita, os policiais e agentes estaduais se deslocaram ao veículo, sendo um Gol branco, e encontraram a grande quantidade de pescado.

Foram localizados, ao todo, quatro unidades de Cacharas, 14 Piraputangas, quatro Piavuçus, sete Pacus, 11 Bagres e 62 Pacupevas, totalizando pouco mais de 47 quilos de pescado, que estavam sendo transportados de forma irregular, além de algumas espécies estarem sendo proibidas de pesca.

Os policiais recolheram o pescado e encaminharam os peixes para a Delegacia Especializada de Meio Ambiente para demais providências. O veículo teve seu proprietário identificado e foi apreendido pela PM.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT