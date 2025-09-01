Polícia Militar entrega medalha de 190 Anos para autoridades nesta terça-feira (2)

A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na tarde desta terça-feira (2.9), a solenidade de entrega da “Medalha de 190 anos da Polícia Militar” para autoridades civis e militares. A cerimônia acontece a partir das 17h, no Salão Nobre Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás.

A honraria será concedida em razão aos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso, celebrado neste ano de 2025. A medalha é destinada a reconhecer e homenagear personalidades e instituições pelos relevantes serviços prestados em parceria com a Polícia Militar e a Segurança Pública de Mato Grosso.

No evento, estão previstas a entrega de mais de 200 medalhas para autoridades e figuras públicas civis e oficiais e praças da Polícia Militar e outras instituições de segurança.

Serviço | Imposição de Medalha 190 Anos da Polícia Militar

Data: 2.9 (terça-feira)

Horário: 17h

Local: Salão Nobre Cloves Vettorato – Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT

Fonte: PM MT – MT