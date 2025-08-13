Connect with us

SEGURANÇA

Polícia Militar fecha área de desmatamento ilegal em fazenda e prende três homens em flagrante

13/08/2025

Equipes do Batalhão Ambiental e da Força Tática fecharam uma área de desmatamento ilegal em uma fazenda, na zona rural de Colniza, nesta terça-feira (12.8). Na ação, três homens foram presos em flagrante. Três motosserras foram apreendidas.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes militares receberam um alerta de desmatamento ilegal, identificado por meio de imagens de satélite de alta resolução e de um sistema de detecção em tempo real, sobre uma área na zona rural de Colniza.

Durante diligências na fazenda, os policiais militares flagraram três indivíduos realizando a derrubada de vegetação nativa com o uso de motosserras. Dois homens foram abordados e detidos no local, e um terceiro foi alcançado posteriormente.

Diante do flagrante, os três homens receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia da Polícia Civil de Colniza, para o registro da ocorrência e os demais procedimentos cabíveis.

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

SEGURANÇA

Polícia Militar prende homem com 110 porções de maconha em Cuiabá

1 hora atrás

13/08/2025

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) 24º Batalhão prenderam um homem, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, no final da tarde desta terça-feira (12.8), em Cuiabá. Com o suspeito, detido em flagrante, a PM apreendeu 110 porções de maconha e materiais para o tráfico de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 24º BPM em patrulhamento pelo bairro Pedra 90 recebeu denúncias anônimas sobre um ponto de venda de drogas. De acordo com a denúncia, o local era controlado por dois membros de facção criminosa e funcionava em uma quitinete.

Os policiais iniciaram diligências e foram ao endereço informado, onde flagraram os dois suspeitos na frente da quitinete. A dupla fugiu ao visualizar as viaturas militares, em direção aos fundos do terreno.

A equipe do GAP fez acompanhamento aos suspeitos e conseguiu deter um dos homens. Com ele, a PM localizou uma sacola plástica contendo 98 porções de maconha. Em depoimento aos policiais, o suspeito afirmou que estava embalando as drogas e fugiu ao ver a chegada dos militares.

Em seguida, os policiais foram para o imóvel do suspeito e localizaram mais porções de drogas, uma balança de precisão e materiais para o embalo dos entorpecentes.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes de Cuiabá, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

SEGURANÇA

Polícia Civil cumpre buscas contra homem investigado por uso de múltiplas identidades para prática de crimes em Várzea Grande

3 horas atrás

13/08/2025

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Hidra, para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar contra um homem de 66 anos, investigado por usar identidades falsas para a prática de crimes em Várzea Grande.

O alvo é investigado pela Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá por usar pelo menos cinco identidades diferentes para a prática dos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica, associação criminosa e corrupção de menores. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 5ª Vara Criminal de Várzea Grande.

A ordem judicial foi cumprida em uma residência do investigado no bairro Nova Várzea Grande. Durante as buscas, foram apreendidos telefones celulares e outros objetos que servirão ao aprofundamento das investigações.

As investigações, coordenadas pelo delegado adjunto da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, Gustavo Godoy Alevado, tiveram início em julho deste ano, após a prisão, em Várzea Grande, de um homem de 44 anos, considerado o vice-líder de uma facção criminosa instalada em São Paulo e com ramificações em todo o país, e sua companheira.

Ao aprofundar as apurações, a equipe descobriu que não apenas o casal, mas também os dois filhos adolescentes também usavam registros de identidade adulterados, supostamente emitidos a partir de certidões de nascimento falsas.

Durante a análise, que contou com o apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), foi constatado que o investigado, alvo do mandado de busca e apreensão, participou ativamente na tentativa de emissão de segundas vias fraudulentas para os adolescentes, acompanhando-os até o posto de identificação.

Levantamentos também apontaram que o investigado figura como sócio ou administrador em diversas empresas registradas sob diferentes identidades, fato que evidencia a utilização do esquema para dar aparência de legalidade a seus negócios e possivelmente mascarar patrimônio e atividades ilícitas.

O nome da operação faz alusão à Hidra de Lerna, criatura mitológica de várias cabeças, representando a multiplicidade de personalidades utilizadas pelo investigado para despistar a Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

