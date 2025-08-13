Polícia Militar fecha área de desmatamento ilegal em fazenda e prende três homens em flagrante

Equipes do Batalhão Ambiental e da Força Tática fecharam uma área de desmatamento ilegal em uma fazenda, na zona rural de Colniza, nesta terça-feira (12.8). Na ação, três homens foram presos em flagrante. Três motosserras foram apreendidas.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes militares receberam um alerta de desmatamento ilegal, identificado por meio de imagens de satélite de alta resolução e de um sistema de detecção em tempo real, sobre uma área na zona rural de Colniza.

Durante diligências na fazenda, os policiais militares flagraram três indivíduos realizando a derrubada de vegetação nativa com o uso de motosserras. Dois homens foram abordados e detidos no local, e um terceiro foi alcançado posteriormente.

Diante do flagrante, os três homens receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia da Polícia Civil de Colniza, para o registro da ocorrência e os demais procedimentos cabíveis.

Fonte: PM MT – MT